Novo Diddy Accuser afirma Beyoncé, LeBron James o viu na festa ‘Freak-off’

Um novo Diddy O acusador afirma que foi agredido sexualmente, rápido e humilhado em uma festa “enlouquecida” em Miami … e ele diz Jay-ZPendência, BeyoncéPendência, LeBron James dando Gloria Estefan O vi em forma áspera.

Diddy está sendo processado por tráfico de pessoas por um homem da Flórida chamado Joseph ManzaroQue afirma que Diddy o humilizou em uma festa de aniversário de abril de 2015 para King Combs Amarrando um pênis no rosto e desfilando -o.



No processo, obtido pela TMZ, Manzaro afirma que foi drogado e transportado para Star Island em Miami para a grande festa em abril de 2015 … Ele diz que foi arrastado pela primeira vez na entrada dos fundos da entrada dos fundos Emilio E a mansão de Gloria Estefan, onde uma Gloria em pânico viu sua “estupeia de drogas” e exigiu que Somone chamasse uma ambulância.

Manzaro afirma que Emilio rapidamente silenciou Gloria e a levou para a multidão … e então ele diz que viu LeBron andando por um corredor em uma toalha de banho. Ele diz que LBJ olhou para ele e disse: “É melhor você fazer algo sobre isso!”

Nos documentos, Manzaro reivindica ex-estrela pornô Adria English Então o levou através de um túnel secreto à mansão de Diddy … e ele está consciente de uma grande área de festas, onde notou Beyoncé e Jay-Z.



Manzaro afirma que quando Beyoncé o viu, Shi perguntou … “O que é isso? O que é isso? Por que esse homem branco seminu com uma máscara de pau aqui está? Ele diz um dos capangas do Diddy disse Beyoncé”, Diddy quer que ele seja o que fazemos para prender. Esta parte de seu castigo. “

O acusador de Diddy afirma que ele foi forçado a se desfilar por vários quartos cheios de pessoas que o falharam e provaram … e ele diz que Diddy ordenou que ele fosse degradado, chamando … “Ele é Genna, descobriu que nós, devagar, para fazer snitches hoje à noite.

Manzaro diz que foi despojado e depois vestido com um pequeno fundo de biquíni de calcinha e uma máscara de couro preta com uma barragem de borracha, inserida e fechada, fechada sobre o seu bem. Ele diz que um dispositivo de sexo de travamento foi afixado na máscara, saindo da boca … com Diddy e Adria supostamente o sujeitando a atos degradantes e não consensuais.

Ele diz mais tarde na noite em que se deparou com a celebridade joalheria Jacob AraboQue ele diz que foi visifly perturbado por seu traje. Ele afirma que Jacob perguntou: “O que é isso? O que está acontecendo com esse cara? Por que está aqui de pé aqui olhando para mim com um pênis amarrado ao seu rosto?”

Manzaro afirma que Emilio me afastou e disse aos capangas de Diddy para tirá -lo da visão de Jacob … e então Gloria pediu novamente uma ambulância, com Emilio silenciando -a e empurrando -a para longe para uma multidão.

Jay-Z, Beyoncé, LeBron, Gloria e Jacob não estão sendo processados,





Agora, é verdade que Diddy fez uma festa de 17 anos para o filho dele em abril de 2015-e o Manzaro está se referindo a ele como A como A como A como A como A Como um quendring a ele atribuições descritas descritas descritas descritas descritas descrevendo descrevendo descrevendo não corresponder não. Eles algem os “enlouquecedores” envolveu Diddy, uma trabalhadora do sexo masculino e outra mulher.

BTW … Um buraco rápido que encontramos na história de Manzaro, com uma simples pesquisa no Google, é que Jay-Z em Nova York é 1º de abril de 2015-a data do 17º aniversário de King para assuntos de trabalho.

Manzaro está indo atrás de Diddy, Emilio, Adria e Diddy’s Sleoud Drug Mule Brendan PaulEntre outros … ele os está processando por tráfico de seres humanos e está buscando danos.