Novo trailer de ‘South Park’ Referência American Airlines Crash, Diddy Plerest

O trailer do mais novo South Park acabou de ser lançado … e, como religião, a equipe criativa por trás do programa não está segurando – misturando a somidade das maiores notícias do mundo com a marca registrada do programa Irevark Irevark Humor.

Assista ao vídeo … O trailer começa com uma foto de um playground escuro e de ação ao vivo-e uma mensagem na tela observa que o “drama aclamado” está retornando.

O personagem favorito dos fãs, Randy Marsh, aparece na tela e oferece a filha Kiramet Kiramet … explicando que ele sente que ela poderia realmente se beneficiar disso.



Reproduza o conteúdo do vídeo





Choots de South Park, Colorado – A cidade fictícia, onde a ação do programa ocorre – em chamas e um barco de francês, cortando a estátua da liberdade em seguida … antes do show dar um grande balanço, parodiando o Harrowing American Airlines Crash de janeiro.

Lembre -se … um Hawk Black Hawk correu para o lado de um jato de passageiro há apenas alguns meses – matando todas as 64 pessoas a bordo do avião e as três no helicóptero.

Vários aviões se encontram durante o clipe … enquanto as manteigas, usando um fone de ouvido, dizem ao resto das pessoas na torre de controle do aeroporto que todos vão conseguir incêndios.

Em outro ponto, um personagem que parece ser Diddy é Fungal pilotando um jetpack ao lado das crianças … vestindo um macacão laranja brilhante com “MDC” Witten através da lapela. Diddy, é claro, está atualmente trancado na notória prisão, MDC Brooklyn.

Há um lote mostrado em rápida sucessão … e, embora não esteja claro como todos eles levam em consideração nesta temporada, é morrer outro selvagem e o controverso para o programa animado de longa duração.



Reproduza o conteúdo do vídeo





“South Park” tem um histórico de usar notícias atuais no show … apenas no ano passado, o show passa a mania ozempic em seu especial “South Park: The End of Obesity” – durante o qual o brinquedo também jogou um ponto pontudo um ponto de um ponto para cantor e rapper e rapper LizzoPara.