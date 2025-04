O advogado da Tate Brothers afirma que a investigação federal é “apenas uma formalidade”

Andrew Tate E seu irmão Tristan Não estão preocupados em estar no radar de alguns poderosos promotores federais em Nova York … o advogado de seu advogado está eliminando uma investida no SDNY como “Meriley a formalidade”.

McBride afirma que conversou na segunda -feira com o assistente do advogado dos Estados Unidos Jacqueline Kelly Sobre a investigação da Tate … ele diz que perguntou a Kelly se Andrew e Tristan precisavam entrar para interrogatório e afirma que ele foi informado de que eles não.

Não está claro o quão longe a investigação está, mas McBride diz … “Afirmamos respeitosamente que a falta de uma acusação, juntamente com a ausência de qualquer requisito de comparecer à busca ou qualquer solicitação de uma declaração, indica que a investigação do SDNY é uma fábrica”.

Como relatamos … a sonda primeiro ca. Milhão de arquivamento do processo do processo de difamação de US $ 5 milhões que os irmãos Tate apresentaram no ano passado no ano passado contra uma mulher não identificada e outras 3, onde afirmam que os Tates afirmam que as alegações de acusações dos réus levaram a oficiais romenos.