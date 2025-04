O anfitrião de ‘The Never jUNS Mets’ Ta’rhonda Jones revela seu namoro e não

Reproduza o conteúdo do vídeo



Ta’rhonda Jones Está quebrando as regras do romance moderno, bem a tempo da segunda temporada de seu programa de namoro, “The Never Ever Mets”, onde o casal conversou online finalmente se encontra com IRL.

Nós acumulamos com Ta’rhonda do lado de fora do hotspot, The Great White, e Shhe começou com seu primeiro grande não-não: filtros … dizendo que eles uma grande bandeira vermelha, e faz sentido … considerando que o sapato viu um asus inteiro asus uma pesca de gata inteira cair.

Pegue o clipe inteiro – Shi derrama -se no momento em que um cara ficou decepcionado no show depois de perceber a mulher que ele combinou com os looks um pouco diferentes abaixo da IRL do peito.

Ela também compartilha por que as cafeterias são o local perfeito para combinar – muito melhor do que o caos de um jantar. Ah, e Shhe recebeu Som Spicy Take é as mulheres que ordenam aos mais caros os mais caros do menu quando saíram com um encontro.