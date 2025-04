O apelido de um ex -jogador de Manchester unido para Ángel Sepúlveda

Durante sua passagem através de Querétaro, Antonio Valencia compartilhou o campo com Ángel Sepúlveda, atual artilheiro do Cruz Azul.

México – a Antonio Valenciaex -jogador de Manchester United e o Galos de Querétaroele é perguntado se em sua passagem através México Ele viu um jogador que o lembra de Javier ‘Chicharito’ Hernández. Sorrisos e respostas equatorianas: Ángel Sepúlveda.

“Havia um cara, Sepugolcolocamos assim, hahahaha, é o mais bonito, um cara legal. Eles são daqueles jogadores que queremos ter em um camarim, dissemos a ele que era Wayne RooneyAssim, Rooney Sepu o Sepú Rooneydissemos a ele, a verdade que era espetacular na quadra ”, ele lembra Antonio Valenciaex -jogador de Manchester United e o Galos de Querétaro.

Ángel Sepúlveda Ele era um companheiro de Antonio Valencia no Galos de Querétaro nele 2021 Torneio Guardiões. Nesse concurso, Sepulved Ele fez seis gols e se tornou um dos melhores atacantes de Querétaro.

Antonio Valencia era parceiro de Ángel Sepúlveda em 2021. Imag7

Valencia Ele se aposentou do futebol, enquanto Ángel Sepúlveda Ele teve um passo fugaz por ele Necaxapara o próximo torneio que coincidiu com o ex -jogador do Manchester United.

Em NecaxaAssim, Sepulved Ele não brilhou e voltou aos galos. Até 2023, que Jaime ordiales contratou o atacante mexicano pelo último momento para o Cruz Azulporque a máquina celestial precisava de um atacante.

Em Cruz AzulAssim, Sepulved demonstrado porque Antonio Valencia o apelidou ‘Sepugol’. Desde seu primeiro torneio, ele fez seis gols, enquanto no Clausura 2024 ele mal fez dois gols. Na abertura de 2024, o antigo Gallos recuperou seu objetivo e foi chamado para o Seleção nacional mexicana.

“De alguma forma, como você diz, você vem fazendo as coisas e trabalhando no seu clube, sem ter essa importância ou uma ligação. O futebol mais cedo ou mais tarde o recompensará, e agora estou aqui”, ele reconheceu Sepulvedno final de 2024.

Atualmente, ‘Sepu Rooney’ É o goleador da máquina celestial, a equipe que eliminou o América Nas quartas de final da Copa da Concacaf Campeões e está ao ver o Tigres.