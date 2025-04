O árbitro da Copa del Rey Final chora antes da crítica da TV do Real Madrid

Ricardo de Burgos Bengoetxea reagiu à pressão do canal de TV da equipe Merengue que publicou um vídeo listando seus erros para a partida contra o Barcelona.

O árbitro Ricardo de Burgos Bengoechea, que dirigirá a final da Copa del Rey entre Barcelona e Real Madrid no sábado, lamentou em lágrimas “o impacto dos vídeos da televisão do Real Madrid” contra seu trabalho, desde que “os filhos dos companheiros ouvem na escola que seu pai é uma ladrão”.

Com os olhos cheios de lágrimas, de Burgos que ele admitiu na conferência de imprensa antes da Condera final, no Estádio La Cartuja, em Sevilha, que “está ferrado para suportar o que muitos companheiros têm que suportar” indicado pelo clube de Madrid e que ele próprio “teve que explicar” para o filho “que” seu pai pode estar errado, mas ele é honesto “.

“Quando uma criança chega na escola e há outros que dizem que seu pai é um ladrão está muito ferrado. Tento educar meu filho a dizer a ele que seu pai é honesto, que ele é mais um atleta. Quando saio daqui, de arbitragem, quero que meu filho se orgulhe, especialmente o que estamos acontecendo, mas não estamos acontecendo, mas muitas famílias dependem de muitas famílias.

Ricardo de Burgos Bengoetxea, árbitro da final da Copa del Rey. Efe

O apito aproveitou a conferência de imprensa no estágio da final para exaltar o presidente do Comitê de Árbitros Técnicos, Luis Medina Cantalejo, a quem ele descreveu como seu “pai arbitral” e com quem está morrendo, assim como toda a força de trabalho “de membros profissionais de futebol.

De Burgos reconheceu que esse Madrid de Barcelona-Real “enfrenta a preocupação de fazê-lo bem para não decepcionar aqueles que o designaram” para liderar “o jogo mais importante da temporada”.

“É um privilégio estar em Sevilha, que é uma bela cidade e respira futebol com dois hobbies incríveis”, disse o árbitro de 39 anos.

Ele acrescentou que assume que, neste clássico Cupbeare “haverá controvérsias e peças interpretáveis” porque é “uma final entre dois grandes clubes”, jogados por “times que jogam em alta velocidade e com jogadores muito técnicos, e isso dificulta o julgamento das ações dentro da área”.

“Ele tem todas as condições para torná -lo uma bela combinação, mas, ao mesmo tempo, situações complicadas podem aparecer para nós devido ao ritmo ao qual essas equipes jogam”, disse Burgos Bengoechea.