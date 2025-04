O atacante de Steve Buscem oferece desculpas pela metade de agressão

O homem que atacou Steve Buscemi Em uma rua da cidade de Nova York, no ano passado, supostamente ofereceu um pedido de desculpas enquanto era enviado no caso nesta semana … embora ele tenha feito uma advertência sobre seu Mea Culpa.

Clifton Williams -O homem de 51 anos de idade que deu um soco em Buscemi em um vizinho de Manhattan, no leste de maio passado, foi condenado a seis meses de prisão, mais cinco anos de liberdade condicional por atacar Buscem e outro indivíduo no mesmo dia.

Williams se declarou culpado dos dois ataques no mês passado e pediu desculpas no tribunal de acordo com o New York Post … Embora ele tenha feito a semente para indicar que algo foi baixar ele e Buscemi para provocar o ataque.