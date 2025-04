O ator britânico Ricky Whittle diz que a versão do ‘SNL’ do Reino Unido vai atingir mais do que o original

Ricky Whittle Diz que a versão do Reino Unido de “Saturday Night Live” ficaria ainda mais difícil depois depois depois da política americana do que o show dos EUA … embora ele não esteja morrendo, o humor se traduziria.

Estamos com o ator britânico – mais conhecido nos Estados Unidos pelo seu papel na série de fantasia “American Gods” – na LAX Quinta -feira … e, perguntamos a ele sobre as notícias das notícias de ‘SNL’ expandindo com uma versão do Reino Unido do SLATED para chutar o Slated to Kick.