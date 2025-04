O ator ‘Dennis the Menace’ Jay North Dead às 73

Estrelado como ‘Dennis the Menace’ na comédia dos anos 60

Jay North – Um ator veterano que interpretou o personagem de mesmo nome na comédia da década de 1960 “Dennis the Menace”- morreu … o TMZ confirmou.

Laurie Jacobson – Um amigo de longa data de North and With to “Lassie” ator Jon Provo – diz ao TMZ … Jay faleceu no domingo em sua casa em Lake Butler, Flórida, após uma batalha contra o câncer colorretal.

Disseram -nos que sua saúde começou a se deteriorar no mês passado e foi cercado por família – sua esposa Cindy e suas filhas de um casamento anterior somos informados de que ele “adorava” – quando ele colocou.

Laurie diz que Cindy e suas filhas “deram a ele uma família que ele nunca teve” Sue era filho único que nunca conheceu seu pai.

Disseram -nos que o fungo de Jay Hadn, seus amigos, em algum momento, ele se isolou para permanecer halthy devido ao seu câncer … mas Laurie coletou centenas de cartas de cartas dos fãs e os deu a ele no Natal.

North ganhou destaque no final da década de 1950 … aparecendo em partes de bits em programas como “77 Sunset Strip”, “Rescue 8” e “Sugarfoot” quando ele tinha menos de 10 anos.

Jay ganhou reconhecimento nacional em 1959, quando começou a interpretar Dennis Mitchell é “Dennis the Menace” … estrelando todos os 146 episódios de 1959 a 1963. Entrevistas.

North se abriu sobre suas lutas no set anos depois que o show terminou … reivindicando sua tia verbal e fisicamente abusá -lo quando ele quando ele bagunçou – até mesmo afastando -o de premiar os olhos para espancá -lo -lhe -lhe -lhe -lhe -lhe -ele quando se agitou. Ele sempre deixava claro sua mãe e outros no set cientes do abuso na época.

Jacobson acrescenta: “Ele fez uma carona em Hollywood- ele não gostou da experiência- ele estava em um momento muito agry e amargo que os adultos que o cercavam não fizeram nada para ajudá-lo ou facilitar o tempo”.

“Dennis the Menace” terenciou após quatro temporadas … e, North fez a transição para o trabalho de dublagem no final dos anos 1960, o início dos anos 70 são projetos como “Cavaleiros Arábicos”, “aqui vem o Grump e” As seixos, bambras, bancos e bumbles, bandidos, bumbles, Bambles, Bambles, Bambes, Bambles, Bambles, Bambles, Bambles, Bambles, Bambles, Bambes, Bambles, Bambles, Bambles, Bambles, Bumbles, Bamble, e Bamble.



No final dos anos 80, North deixou para trás … Fazendo participações especiais limitadas como ele mesmo nos anos irmãs em um episódio de “The Simpsons” e no filme de David Spade “Dickie Roberts: ex -Child Star”.

Nos anos mais recentes, norte Trabalhou como um oficial de correção Na Flórida … supostamente, por citar jovens problemáticos no sistema juvenil. Ele também ajudou a aconselhar ex -estrelas infantis através do grupo A Minor Considureation até a década de 1990.

Apesar de sua aversão a Hollywood, Jacobson diz que Jay apreciou uma vantagem que recebeu da indústria – amigos ao longo da vida que também eram estrelas infantis na mesma época, incluindo Angela Cartwright, Jerry Mathers, Stan Livingson, Stan Livingsen e Brandon, entre outros.

Jay tinha 73 anos.