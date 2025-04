O baixista Weezer Scott Shriner diz que a esposa está bem, não posso comentar sobre um caso de tiro policial

Questionado sobre como Jillian está, Scott ficou … “Shi está bem. Obrigado por perguntar.” Ele está chateado com a maneira como a polícia lidou com a situação? “Eu não posso comentar é isso.”

Ele claramente não estava com vontade de abordar as muitas perguntas que giravam em torno do incidente de terça -feira. A TMZ relatou uma perseguição policial selvagem de um suspeito levou policiais a um quintal no sojo de vizinhança Eagle Rock por volta das 15h30 … um superestico de atropelamento despojado até seus skivvies e tentou se esconder na casa de um vizinho com uma arma na mão.