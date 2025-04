O Barcelona combina sua marca de melhor pontuação após 48 jogos

O Barcelona combinou sua marca de melhor pontuação depois de jogar 48 jogos oficiais em uma temporada que pode encerrar as estatísticas históricas

Barcelona – o Barcelona Ele venceu o Borussia Dortmund por 4 a 0 na quarta-feira e colocando os pés e meio nas semifinais da Liga dos Campeões, alcançou o 145 gols marcados Desde o início da temporada, um número recorde neste momento que correspondia aos marcados no Primeiros 48 jogos da temporada 2011-12isso permanece globalmente como O mais alto da história do clube.

Então esse foi o Barcelona de Lionel Messicapaz de quebrar tudo Records do artilheiro E líder absoluto da equipe do Barça, com Guardiola, Vilanova, Martino, Luis Enrique, Valverde, Setién ou Ronald Koeman.

Hoje é Robert Lewandowski Quem Pegue o alívio da pontuaçãoliderando um tridente com Lamine Yamal e Raphinha, que está a caminho de se comparar com o lendário que Messi Ele se formou com Luis Suárez e Neymar.

Estações com mais gols após 48 jogos Temporada Metas 2024-25 145 2011-12 145 2014-15 139 2016-17 138 2015-16 132

No momento, Lewandowski acrescenta 99 gols em 140 jogos com o Barça e está determinado a entrar nos livros de história do clube, alguns livros que lembram que Barça de Messi e Guardiola com cartas de ouro.

Essa campanha de 2011-12, com a PEP em comando, o Barça acabou marcando 190 gols, um número que parece extremamente difícil de alcançar, porque o curso foi fechado jogando 64 jogos e na atual, na melhor das hipóteses que o time do Hansi Flick chegaria a 61 se qualificado para a final da Liga dos Campeões, que não tocou em 2012.

O que já alcançou essa equipe renovada e frenética é superar as melhores estatísticas que se seguiram dessa temporada 2011-12. O Barça de Luis Enrique acrescentou 139 gols em 2015 neste momento, um recorde que foi o segundo melhor da história e foi deixado para trás.

O Barça tem adiante, se chegar à final de Munique, 13 jogos para jogar (oito liga, quatro campeões e a final da Copa) e precisaria marcar nada menos que 45 gols para corresponder a essa marca enorme, o que significaria uma média de 3,5 gols por jogo.

De Messi em Lewandowski

Atualmente, a equipe do Hansi Flick desfruta de uma média de 3,02 gols por jogo que, em termos de estatísticas, é o melhor da história, excedendo a média fechada naquela temporada 2011-12. E se algo deve ser destacado entre todos esses números monumentais é que eles são alcançados por um Barça que, finalmente, parece, excede o luto de Leo Messi, o artilheiro da Antonomasia.

A temporada 2011-12, Leo Messi, fechou-a marcando 73 gols, sua maior marca em um curso, acima dos 59 que marcou no curso de 2015-16 ou 58 de um ano anterior. Messi sempre foi o jogador de referência ao considerar os objetivos de um Barça que viajou sob sua liderança e o do tridente que se formou com Suárez e Neymar, o melhor do mundo e que após os anos é personalizado no formado por Lewandowski, Raphnha e Lamine Yamal.

A última temporada de Messi no Barça, o 2020-21, fechou a equipe que treinou Ronald Koeman 122 gols em 54 jogos. A partir daí, nos três cursos seguintes, a equipe do Barça ficou com números mais baixos. Ele marcou 86 gols em 53 jogos na temporada 2021-22, venceu 101 gols em 53 reuniões em todo o 2022-23 com Xavi e alcançou 110 no mesmo número de jogos.

Sempre abaixo do desempenho ofensivo de um Barça com Leo Messi até o patamar de Hansi Flick no banco, líder autêntico de uma revolução nunca vista no clube.