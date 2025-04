O BG de dinheiro é cego pelo casamento de Ton Braxton-Bidman como todos os outros

Reproduza o conteúdo do vídeo

Cash Money Records Original Hot Boy Bg Diz que ele aprende sobre Birdman dando Toni Braxton O casamento é direto da fonte – que quebrou a história, não o casal feliz trocando as núpcias !!!

O Hip Hop do TMZ recentemente subiu com o melhor de Chopper City em Nova York e o interrompeu sobre o casamento secreto que tem sido Boen borbulhando por cerca de 8 meses.

BG não conseguiu conter o dele, mas diz que ele foi retirado do alerta zumbindo na internet.

O BG está no modo Go-Mode sempre … ele estava no álbum promocional de Nova York, que ele diz que foi inspirado por todos os hula haups que ele teve que pular para simplesmente fazer rap !!!

Ele também enviou um grito para Lil Durk Quem está atualmente Lutando contra uma acusação de assassinato por aluguel Para. A BG nos diz que a música hip hop deu a tantas crianças da cidade interior uma saída do gueto, então ele fica difícil para quem presa na barriga da besta.

Nós também temos os pensamentos de BG são Lil Wayne Jurando o desempenho do Super Bowl para sempre depois que ele foi desprezado em sua própria cidade de Nova Orleans.

BG acredita que Weezy F. desenvolverá a fome do grande confronto no domingo, mas apenas naquela hora de me afastar Kendrick Lamar Recebi o aceno.