O cabelo de fluxo livre de Blake Lively leva à investigação da loja de donuts

Blake Lively Pode olhar para o teste de licença do manipulador de alimentos … porque seus bloqueios de fluxo livre têm uma loja de donuts de Connecticut que ela ajudou sob um microscópio.

Aqui está o acordo … no início desta semana, animado ajudou um amigo que possui um Pequena loja de donuts em Wilton Trabalhando em um mixer, divulgando os tesouros doces para os clientes e geralmente fazendo o tipo de trabalho cotidiano e realista.

Obviamente, algumas pessoas on -line precisam escolher com animado … e, elas irritadas Shi não colocaram uma rede de cabelo ou chapéu, nem amarra

Um porta -voz do Departamento de Saúde de Wilton disse à TMZ … Eles receberam queixas sobre Blake trabalhando sem uma rede de cabelo – e está sob investigação.

Não está claro que tipo de sanções – se houver – a loja pode enfrentar se a investigação as encontrar no errado … mas, claramente, algumas pessoas são suficientes o suficiente para Blake para chegar legitimamente ao WHD para o WHD.

Vale a pena notar … a página do Yelp da loja foi deficiente temporariamente porque os comentaristas a inundaram com críticas negativas depois que Blake fez sua participação especial – com o Yelp explicando que investigando “o que você experimenta em vez dos eventos recentes”.