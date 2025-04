O cantor Jacquees Livin ‘It Up é o seu Tulum Getaway

Cantor americano Jacquees Está vivendo e desfrutando de seu sucesso – como ele é sov! A estrela do R&B – que completou 31 anos é terça -feira – atingiu Tulum, México, para desocupar e comemorar!

Saindo de seu álbum de 2024, “Baby Making”, Jacquees tem muito o que comemorar – ele manteve seus fãs e seguidores no circuito durante toda a semana, compartilhando sua diversão sob o sol!

Sippin ‘A Bevvy by the Water, ele se vestiu em um conjunto de combinação de Balenciaga e absorveu o Sol do México.