O ‘Chucky’ Lozano não gostava de ter sido fora da Copa América

O atacante de San Diego de la MLS não concordou com a decisão de Jaime Lozano, na época DT da seleção mexicana.

O atacante Hirving ‘Chucky’ Lozano expressou sua aversão por ter sido fora do lista do Seleção nacional mexicana que tocou o Copa América 2024que estava sob o comando de Jaime Lozano.

“Eu realmente não gostei, não me chamei Copa Américanaquela época, um ano atrás, eu era campeão na Itália, cheguei à Holanda, fui campeão na Holanda, fui o único mexicano que o alcançou em diferentes países da Europa e não ir para o Copa América Bem, diga -me se não ficaria chateado “, disse ele em entrevista com ESPN.

Hirving Lozano não gostava de ter sido deixado de fora da equipe mexicana. Getty Images

“Eu não gostei disso, não gostei de mim, mas são decisões de cada uma, você precisa aceitá -las como elas são, mas pessoalmente eu não estava muito acordo sobre essa decisão”, disse ele.

Naquele momento, o Seleção nacional mexicana tocou o Copa América e o timoneiro Jaime Lozano determinado a deixar de fora o elemento agora do San Diego do MLSequipe que veio depois de passar pelo PSV Eindhoven.

A última ocasião que Lozano Ele teve um encontro com o representante nacional estava na final da Liga das Nações da Concacaf contra os Estados Unidos, um partido que foi disputado em março do ano passado.

O estrategista agora do Seleção nacional mexicanaAssim, Javier AguirreEle conversou com o jogador, mas até agora ele não foi contemplado pelos compromissos da equipe Tricolor.

Com sua equipe atual, Lozano Ele fez seis reuniões em que marcou uma anotação, alcançou três assistências e participou por 378 minutos e agora procurará ter maior continuidade para ser contemplado no representante.

Lozano Ele brincou com Seleção nacional mexicana 70 partidas, nas quais ele alcançou 18 gols e esteve na Copa do Mundo, Copa AméricaCopa de Ouro, Liga das Nações da Concacaf, eliminatória da Copa do Mundo e amistosos.