O clássico: Ferland Mendy suportou apenas 8 minutos no Real Madrid

A festa entre Barcelona y Real Madrid pelo Final da Copa del Rey 2025 Passou pacificamente até Ferland Mendy Ele ligou os alarmes da equipe branca: Ele ficou ferido novamente e durou apenas 8 minutos No cartuja.

Mendy foi ferido novamente em Madri. AP

O zagueiro francês de 29 anos, que sofreu vários problemas musculares na temporada, voltou neste sábado em Carlo Ancelotti, depois de ficar baixo desde meados de maio devido a uma lesão no bíceps femoral esquerdo que o fez perder nove jogos.

Mas apenas 8 minutos estavam na quadra, com a difícil tarefa de marcar Lamina Yamal. Depois de uma ação em que ele caiu com Jules Koundé, ele sentiu outra lesão muscular, aparentemente No adutor direitoe teve que deixar o tribunal.

Mendy, em Madri desde 2019, foi tratado por médicos na quadra e Ele deixou seu lugar para Fran García 11 minutos do jogo.

Ex Havre e Lyon tocaram 31 jogos na temporadaum em que os liderados por Ancelotti sofreram muitos inconvenientes físicos.