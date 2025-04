O co-CEO da Netflix lança dúvidas sobre o interesse no UFC depois de revelar a streamer que permanece focada em ‘grandes eventos inovadores’

O UFC é livre para negociar com qualquer parceiro em potencial, pois as conversas esquentam para o próximo acordo de direitos de transmissão da empresa, mas a Netflix já está fora da corrida?

Quando um contrato de sete anos com a ESPN termina no final de 2025, o UFC está buscando cerca de US $ 1 bilhão por ano com o novo acordo de direitos de transmissão. Com a WWE emitindo um contrato enorme de 5 anos, US $ 10 bilhões para trazer Segunda à noite, cru Para a Netflix, havia especulações imediatas de que o UFC poderia fazer o mesmo, considerando que ambos pertencem à TKO Group Holdings.

Dito isto, o co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, foi questionado sobre o interesse da empresa no UFC ou outros direitos esportivos disponíveis no momento, como a Major League Baseball, mas ele parecia dobrar o serviço de streaming que permanece principalmente focado em eventos únicos, em vez de investir em um pacote inteiro de direitos de transmissão.

“Não vou comentar sobre nenhuma dessas oportunidades específicas no momento”, disse Sarandos durante uma ligação dos investidores da Netflix quando perguntado sobre o UFC e outras propriedades esportivas. “Mas vou levá -lo de volta à carta para mostrar que nossa estratégia de eventos ao vivo é inalterada. Continuamos realmente focados nos grandes eventos e inovadores. Nosso público os ama.

“Então, tudo o que perseguimos no espaço de eventos ou no espaço esportivo é um acordo que teria que fazer sentido econômico também. Live é uma parte relativamente pequena de nossos gastos com conteúdo. Temos cerca de 200 bilhões de horas de vista tão pequenas em relação às horas também. Mas isso dizia, toda a visualização.

Os “grandes e inovadores eventos” no passado incluíram a luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson, que acabou produzindo mais de 235 milhões de horas de relógio, o que realmente esmagou um par de jogos da NFL mostrados no dia de Natal no ano passado.

Netflix também se beneficiou de O assado de Tom Bradyque foi um evento ao vivo de uma noite, onde os comediantes, ex-companheiros de equipe e até a CEO da UFC, Dana White, zombaram da lenda da NFL.

Em seguida, a Netflix é uma revanche de boxe entre Katie Taylor e Amanda Serrano em julho do Madison Square Garden, em Nova York. A menos que a estratégia mude, Sarandos pareceu sugerir que a Netflix permanece mais interessada nesses tipos de eventos do que em um investimento maior em um pacote total de direitos esportivos.

“Temos a luta de Taylor-Serrano em julho. Isso é uma revanche de quando eles lutaram pela primeira vez no [Mike] Tyson-[Jake] Paul Fight Night. Foi o evento esportivo feminino mais assistido da história dos EUA “, disse Sarandos.” Portanto, há muita emoção nisso. A NFL, é claro, é uma ótima propriedade. Estamos felizes em ter os jogos do dia de Natal que optamos no segundo jogo da NFL no dia de Natal, então apresentaremos o futebol durante todo o dia em 25 de dezembro de 2025. Realmente emocionante.

“Hoje, hoje nossas aventuras ao vivo estão principalmente nos EUA, mas pretendemos aumentar a capacidade de fazê-lo em todo o mundo nos próximos anos. Muito satisfeito com o progresso até agora e entusiasmado com o futuro de esportes ao vivo e não esportes”.

Um dos maiores obstáculos que impediu a Netflix de fazer um grande investimento em esportes ao vivo anteriormente se resumiu ao formato da temporada, o que pode resultar em assinantes pagando por um serviço por vários meses, mas depois cairá novamente quando uma temporada terminar.

Isso não é uma preocupação com o UFC, pois a promoção possui mais de 40 eventos por ano, incluindo os cartões Pay-Per-View, que geram uma enorme quantidade de juros em uma base mês a mês.

Por mais que Sarandos subestimasse a Netflix se envolvendo muito nos pacotes de direitos esportivos, a empresa fez esse enorme investimento na programação da WWE que quase ninguém viu chegar no momento em que aconteceu.

Poderia também ser o caso do Netflix potencialmente trabalhando com o UFC? Só o tempo dirá.