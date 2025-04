O Congresso deu ao poder dos presidentes sobre tarifas. Eles poderiam atender de volta

Uma versão desta história apareceu no What Newsletter da CNN. Para obtê -lo em sua caixa de entrada, inscreva -se gratuitamente aqui.





O presidente Donald Trump está impondo tarifas ao mundo à vontade, mergulhando em mercados e alianças. Quando a China anunciou tarifas de retaliação nos produtos dos EUA, Trump tomou a decisão unilateral de dobrar. A Casa Branca agora diz que as tarifas totalizarão mais de 100% em mercadorias importadas da China – a partir de quarta -feira.

Se essas taxas irão iniciar um renascimento americano de fabricação ainda não foi visto. Esse processo de religação dos EUA e das economias mundiais levará algum tempo depois que as tarifas entrarem em vigor à meia -noite na quarta -feira. As tarifas certamente tornarão a maior parte do que está na sua loja de caixas local mais caro se forem deixadas em vigor.

Enquanto Trump está reivindicando ampla autoridade legal para refazer a economia mundial, não é de todo o que os autores da Constituição imaginavam. Pela primeira vez, durante o segundo mandato de Trump, há algum sopro de blowback dos republicanos em Capitol Hill – alguns dos quais querem tirar alguma autoridade do presidente. Pelo menos um grupo conservador está desafiando a autoridade de Trump no tribunal.

Sete senadores republicanos assinaram um projeto de lei bipartidário que faria um cheque no Congresso da Autoridade Tarifária que o Congresso deu aos presidentes ao longo de décadas, que Trump está agora usando de maneira sem precedentes.

O projeto, patrocinado pelo senador democrata Maria Cantwell e pelo senador republicano Charles Grassley, exigiria que a Casa Branca justificasse tarifas e depois desse aos legisladores a oportunidade de rejeitá -los dentro de 60 dias após a promulgação.

“Por muito tempo, o Congresso delegou sua clara autoridade para regular o comércio interestadual e estrangeiro ao poder executivo”, disse Grassley em comunicado.

Juntando -se a Grassley estão o ex -líder republicano, o senador Mitch McConnell, de Kentucky, e o Partido Republicano Sens. Jerry Moran, de Kansas, Lisa Murkowski, do Alasca, Thom Tillis da Carolina do Norte, Todd Young de Indiana e Susan Collins, do Maine.

Um projeto de lei semelhante está sendo introduzido pelo deputado Don Bacon, um republicano de Nebraska, na Câmara dos Deputados.

“É hora de o Congresso restaurar suas autoridades aqui”, disse Bacon no CBS News no fim de semana. “Demos parte desse poder ao ramo executivo, e acho que, em retrospectiva, foi um erro”.

Embora existam senadores republicanos suficientes a bordo para trabalhar com os democratas no projeto de lei e superar um Filibuster, ainda não há apoio suficiente para alcançar os 67 votos necessários para substituir um veto prometido da Casa Branca.

Na Câmara, pode não ser possível fazer uma votação em primeiro lugar – um líder da maioria no Senado, John Thune, se referiu à segunda -feira quando ele disse, desdém: “Não acho que isso tenha um futuro”.

Também não está claro que o remédio dos legisladores para acabar com as tarifas – votos na Câmara e no Senado – funcionariam.

Trump impôs duas tarifas de 10% e as tarifas recíprocas mais direcionadas, declarando o desequilíbrio comercial como uma emergência nacional e citando a Lei Internacional de Ponses Econômicas de Emergência (IEEPA), aprovada em 1977.

Ele está usando a lei de emergências de 1977 em conjunto com a Lei Comércio de 1974, que deu aos presidentes o poder de negociar acordos comerciais com o consentimento do Congresso e implementar as tarifas por um tempo limitado.

Nem todo mundo concorda que a interpretação atual de Trump da lei – na qual ele pode impor tarifas declarando uma emergência nacional – é legítima.

Um grupo jurídico libertário, a nova Aliança das Liberdades Civis, desafiou as tarifas de Trump em nome da Simplified, uma empresa de bens domésticos da Flórida administrada pelo influenciador de mídia social Emily Ley.

A NCLA também esteve envolvida no processo, movido em nome dos pescadores da Nova Inglaterra, que levou ao fim do precedente de deferência da Chevron da Suprema Corte, que liderou a autoridade executiva durante o governo Biden.

A lei de emergência através da qual Trump está impondo tarifas deve impor sanções ou congelar ativos para proteger os EUA de ameaças externas, segundo o grupo.

“Não autoriza o presidente a impor tarifas. Em seus quase 50 anos de história, nenhum outro presidente-incluindo o presidente Trump em seu primeiro mandato-já tentou usar o IEEPA para impor tarifas”, de acordo com um comunicado da NCLA anunciando o processo.

A Suprema Corte adotou uma visão amigável, pelo menos até agora, das reivindicações de autoridade executiva de Trump. O Supremo Tribunal permitiu que, por enquanto, continuasse a deportar pessoas para El Salvador usando uma lei do século XVIII em uma decisão na segunda-feira, embora os deportados agora devam ter a oportunidade de desafiar sua deportação no tribunal.

A Constituição concede expressamente ao Congresso o “poder de colocar e coletar impostos, deveres, impostos e exiços …” e também “para regular o comércio com nações estrangeiras…”.

Mas durante a Primeira Guerra Mundial, o Congresso começou a ceder parte dessa autoridade quando deu ao presidente poder de regular o comércio com os inimigos.

Depois que o projeto de tarifa de Smoot-Hawley ajudou a aprofundar a Grande Depressão, os legisladores em 1930 começaram o processo de dar poder sobre tarifas aos presidentes.

Décadas depois, após a aprovação de várias outras leis, Trump agora está reivindicando um controle essencialmente completo para impor tarifas ao mundo inteiro à vontade.

A maioria dos impostos – exceto tarifas – ainda deve passar pelo Congresso.

O deputado Josh Gottheimer, um democrata de Nova Jersey, disse na terça -feira em “a sala da situação” que o Congresso precisa recuperar o poder e dizer a Trump: “Você não está usando isso para fins de emergência; você está apenas usando como achar melhor, e não é por isso que a Casa Branca recebeu essa autoridade”.

Há também um argumento político para os republicanos começarem a enfrentar o presidente.

“Os empresários pensam em longo prazo, fazem investimentos de longo prazo”, disse Tillis ao Manu Raju, da CNN, na terça-feira. “O povo americano pensa a cada dois anos e geralmente recompensa um governo e um congresso que nos colocam no caminho certo”, disse Tillis, referindo -se aos intermediários em 2026 – quando ele estará pronto para a reeleição.