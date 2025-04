O Congresso se apropriou de algum dinheiro da FEMA para abrigar e ajudar os migrantes. Os funcionários de Trump querem que isso seja usado para detê -los

CNN

As autoridades de segurança interna estão discutindo o uso de fundos da FEMA, destinados a fornecer moradia e outros auxílios aos migrantes, para a aplicação da imigração, de acordo com várias fontes familiarizadas com as discussões.

O chamado programa de abrigo e serviços foi alvo de ataques republicanos durante a campanha presidencial de 2024 e atraiu a ira de Elon Musk no início deste ano, resultando em finalização nos disparos de quatro funcionários.

Nesta semana, a FEMA notificou os destinatários de que estava encerrando subsídios associados ao programa, argumentando que os pagamentos “não efetivam mais as metas do programa ou as prioridades da agência”, de acordo com uma carta de rescisão obtida pela CNN.

“Os indivíduos que recebem esses serviços geralmente não têm status legal e estão nos Estados Unidos ilegalmente, como aqueles que aguardam procedimentos de remoção. Isso, por sua vez, fornece apoio a estrangeiros ilegais e não é consistente com as prioridades atuais do DHS”, disse o administrador da FEMA Cameron Hamilton no DHS, distribuído para conceder receitas nesta semana.

O programa de concessão foi criado em 2019 para ajudar as cidades a abrigar os migrantes, mas que a administraram mudou ao longo dos anos. O Programa de Emergência de Alimentos e Abrigo, um componente da FEMA, administrou o programa e mais tarde a FEMA administrou os fundos em parceria com a Alfândega e a Proteção de Fronteiras dos EUA.

O programa de abrigo e serviços da FEMA concedeu US $ 641 milhões a dezenas de estados e organizações no ano fiscal de 2024, de acordo com a agência.

Estima -se que o financiamento não gasto SSP seja superior a US $ 800 milhões, de acordo com uma fonte com conhecimento.

“A autoridade legislativa para este programa de concessão é extremamente ampla”, disse uma fonte à CNN. “A interpretação deles é que fornecer abrigo para um imigrante equivale a um leito de detenção”.

Nenhuma decisão final foi tomada ao reaproveitar o financiamento da SSP para a aplicação da imigração, de acordo com fontes.

“O secretário Noem instruiu a FEMA a implementar controles adicionais para garantir que todo o que o dinheiro sai seja consistente com a lei e não vai a fraude, desperdício ou abuso, como no passado”, disse o porta -voz do Departamento de Segurança Interna Tricia McLaughlin à CNN em comunicado. “O trem de molho de fronteiras aberto acabou, e não haverá um único centavo que vai contra o interesse e a segurança do povo americano”.

A potencial reformulação dos fundos da FEMA para a aplicação da imigração vem contra o cenário das discussões para desmontar a agência de socorro de desastres e um esforço para reforçar os recursos para executar a promessa de deportação em massa do presidente.

Não é incomum para os departamentos, incluindo o DHS, reprogramar os fundos. O DHS já havia redistribuído fundos para camas de detenção. Durante o primeiro mandato de Trump, os funcionários do governo também fizeram planos para se mover milhões de dólares da FEMA para a aplicação da imigração.

Mas os funcionários do governo Trump estão revisando se o DHS tem autoridade para redistribuir esses fundos do programa para a aplicação da imigração, disseram fontes à CNN, já que o dinheiro foi apropriado para um propósito específico. Os fundos foram inicialmente destinados a fornecer apoio financeiro a abrigos e cidades que auxiliam as autoridades federais em meio a surtos recordes na fronteira e recursos federais limitados.

O financiamento do SSP está efetivamente congelado na FEMA há semanas, pois a equipe aguardava orientações sobre como distribuir esses fundos sem violar as ordens executivas do presidente Donald Trump sobre financiamento de imigração e cidades do santuário.

Hamilton também pediu aos principais funcionários da Segurança Interna que cortassem o programa da agência de assistência a desastres, incluindo, mais recentemente, em um memorando enviado na semana passada, que a CNN obteve.

“O SSP de forma alguma se alinha à missão principal da FEMA de ajudar as pessoas antes, durante e depois de desastres”, escreveu Hamilton no memorando, acrescentando que a remoção do programa da FEMA “também apoiaria o objetivo do departamento de reduzir os resíduos enquanto estiver em um ambiente orçamentário austero.

