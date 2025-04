O democrata de Maryland diz que foi “parado por soldados” de entrar na prisão de Salvadorenho, onde Abrego Garcia está sendo mantido

CNN

O senador Chris Van Hollen disse na quinta-feira que foi negado a entrada em uma prisão de segurança máxima em El Salvador, quando tentou verificar o “bem-estar e bem-estar” de Kilmar Armando Abrego Garcia.

O democrata de Maryland disse a repórteres em San Salvador que ele havia sido “parado por soldados em um posto de controle a cerca de três quilômetros” da notória prisão de Cecot, onde dirigiu com Chris Newman, advogado da esposa e mãe de Abrego Garcia.

“Não há capacidade de aprender sobre [Abrego Garcia’s] Saúde e bem -estar ”, disse Van Hollen.

O legislador dos EUA viajou para a nação da América Central na quarta -feira em um impulso para a libertação do homem. O Abrego Garcia, um residente nacional de Salvadorenho e Maryland, foi deportado por erro de El Salvador em março e, nas semanas seguintes, seu caso se tornou um ponto de inflamação na luta pelo impulso de deportação do governo Trump.

Van Hollen disse que negar a Abrego Garcia o acesso a seus advogados “é uma violação do direito internacional”.

“El Salvador é um partido da Aliança Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. El Salvador assinou e ratificou essa aliança. E esse pacto diz e cito”, disse uma pessoa detida ou presa.

A tentativa de Van Hollen de entrar em Cecot ocorreu um dia depois que o vice-presidente de El Salvador negou o acesso após uma reunião pessoalmente.

O governo salvadorenho estava “imperturbável” pela tentativa do senador de Maryland de visitar o Abrego Garcia, de acordo com uma fonte de alto nível próxima ao presidente do país.

“As autoridades salvadorenhas estão focadas em canais diplomáticos formais com colegas dos EUA e não em pressão pública ou visitas não programadas”, disse a fonte à CNN.

O presidente Salvadorean, Nayib Bukele – que está fora do país – não tem intenção de retornar cedo ou de se encontrar com Van Hollen, disse a fonte.

No entanto, o governo salvadorenho está plenamente ciente dos movimentos do senador dentro do país, principalmente ao tentar acessar sites altamente sensíveis ou seguros “como estariam com qualquer pessoa que se aproximasse desses locais”, disse a fonte.

As autoridades salvadorenhas não cobraram formalmente o Abrego Garcia e não estão vinculadas a um cronograma rigoroso a fazê -lo, de acordo com a fonte, sob o estado de exceção em andamento do país, que suspende certos direitos constitucionais.

Embora Abrego Garcia não estivesse legalmente nos EUA antes de sua deportação, uma ordem judicial de 2019 disse que não poderia ser devolvido a El Salvador e o governo Trump admitiu em documentos judiciais que ele foi deportado lá devido a um erro clerical.

Nos últimos dias, no entanto, os funcionários do governo Trump negaram que ele foi deportado erroneamente. As autoridades americanas alegaram que ele é membro da gangue MS-13, que o governo designou como uma organização terrorista estrangeira-uma reivindicação de sua disputa de advogados e pelo menos um juiz federal manifestou ceticismo.

Van Hollen, na quinta -feira, acusou novamente o governo dos EUA de violar o direito de Abrego Garcia ao devido processo e enfatizou que era sua razão para viajar para El Salvador.

“Não estou aqui para atestar qualquer conjunto específico de fatos ou reivindicações, mas estou aqui para atestar o sistema judicial nos Estados Unidos, o que garante aos indivíduos o direito ao devido processo”, disse ele.

Outras delegações democráticas, disse ele, estão “em andamento agora” e, embora uma delegação republicana do Congresso tenha sido recentemente permissão para visitar Cecot, Van Hollen disse: “Eles não pediram para se encontrar com Kilmar. Isso não fazia parte de sua missão”.

Van Hollen disse que também se encontrou com a equipe da Embaixada dos EUA durante sua visita, bem como representantes do DHS, FBI e DEA para discutir os esforços conjuntos entre os Estados Unidos e El Salvador para “reprimir gangues transnacionais como o MS-13”.

Maija Ehlinger, da CNN, contribuiu para este relatório.