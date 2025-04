O Dia de Tarifa de Trump contém uma lição assustadora para seu segundo mandato

CNN

Não há plano.

Os Estados Unidos e o mundo acabaram de aprender a lição mais assustadora sobre o segundo mandato de Donald Trump após uma semana de sua caprichosa liderança de guerra tarifária.

O destino da economia dos EUA, os empregos e a economia de aposentadoria de milhões de pessoas e a segurança global são responsáveis ​​a qualquer momento nos próximos quatro anos a serem jogados em tumulto pelo humor volátil e obsessões não testadas do 47º presidente.

Desta vez, foi um colapso econômico auto-induzido. A próxima vez que pode ser uma crise de segurança nacional.

Trump piscou por parte de seu ataque tarifário na quarta -feira – pausando os deveres recíprocos em dezenas de nações e territórios quando as terríveis implicações econômicas de sua estratégia começaram a acelerar.

Mas ele normalmente expia sua impetuosidade com outro ato escalatório – caminhando na tarifa da China para 125%. Enquanto uma onda de alívio enviou mercados de ações disparando após dias de perdas, o confronto entre as duas maiores potências econômicas do mundo ainda poderia levar os Estados Unidos à recessão.

Existem várias maneiras de interpretar o dia de quarta-feira do caos, contradições e girar por uma Casa Branca que evocou uma nova realidade para retratar uma caminhada embaraçosa do presidente como um ato de liderança.

Você pode levar a versão oficial dos eventos pelo valor nominal – e acreditar que uma debandada de poderes estrangeiros agradecidos agora oferecem “acordos” atraentes que ajudarão a América às suas próprias custas. Se isso acontecer, Trump terá reformulado o comércio global como nenhum presidente moderno e entregue mudanças significativas para os eleitores.

Ou, como os comerciantes de Wall Street, você pode consolar que, pois o fundo ameaçava cair da economia dos EUA na quarta-feira, até Trump-que removeu todas as influências restritivas de seu segundo mandato-recuou no conhecimento de que persistir em seu curso poderia desencadear um desastre.

Mas a verdade pode estar no mercado de títulos.

Os tesouros dos EUA são frequentemente chamados de investimento mais seguro do mundo, pois são garantidos pela maior economia do mundo, pelo todo -poderoso dólar e crédito americano. Mas uma venda de títulos do governo dos EUA nas últimas 48 horas levantou alarmes sobre o impacto das tarifas de Trump.

Em um sentido metafórico, os investidores estavam vendendo a idéia de que os Estados Unidos, por muito tempo, uma rocha da economia global, eram uma rocha de segurança. Sua confiança diminuiu a forma como o estilo volátil de Trump transformou os Estados Unidos de um bastião da estabilidade do mundo para uma de suas influências mais desestabilizadoras.

A reversão de Trump foi mais chocante porque seus principais assessores passaram dias – desde sua declaração de “Dia da Libertação” das guerras comerciais na semana passada – insistindo que nunca recuou. De fato, depois que as bolsas de valores aumentaram na segunda-feira por rumores de uma pausa tarifária de 90 dias, a Casa Branca classificou o relatório “Notícias falsas”.

Em uma semana de montanha -russa desde que as tarifas recíprocas foram anunciadas, os aposentados suportaram a agonia de ver seus planos 401 (k). Alguns americanos foram demitidos quando as empresas se depararam contra uma possível recessão. Mas, como se viu, todo esse sofrimento não precisa ter acontecido. Trump desistiu depois que sua gambit falhou.

Cenas ridiculares foram exibidas em Washington.

O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, estava passando um segundo dia testemunhando ao Congresso sobre o que a Casa Branca de Trump insistiu ser uma “emergência” comercial que precisava de uma ação sem precedentes. Mas ele aprendeu sobre a retração de seu chefe durante a audiência, em um episódio que destruiu sua credibilidade em futuras negociações comerciais.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, emergiu de uma reunião com Trump insistindo que uma pausa nas tarifas era o plano o tempo todo. “Foi a decisão do presidente esperar até hoje”, disse ele. “Ninguém cria alavancagem para si mesmo como o presidente Trump.”

Essa crise pode sugerir que Bessent – visto por Wall Street como um par seguro de mãos – prevaleceu sobre os gurus econômicos mais incendiários de Trump, como o consultor comercial Peter Navarro.

Mas logo após Bessent falar, o presidente minou seu secretário do Tesouro ao deixar claro que estava improvando novamente.

“O mercado de títulos é muito complicado. Eu estava assistindo. Mas se você olhar agora, é lindo. O mercado de títulos agora é lindo. Mas sim, eu o vi ontem à noite, onde as pessoas estavam ficando um pouco enjoadas”, disse ele.

Phil Mattingly e Alayna Treene, da CNN, citaram três fontes familiarizadas com o assunto confirmando que a angústia no mercado de títulos foi um fator importante na decisão de Trump de interromper as tarifas recíprocas.

Mas as mensagens e contradições contraditórias continuavam chegando. O secretário de comércio Howard Lutnick, um dos defensores mais bombásticos do “Dia da Libertação” apareceu na CNBC. “Que ótimo dia para a América”, disse ele. Perguntado se os mercados haviam forçado a mão de Trump, ele disse: “Absolutamente não, absolutamente não”.

Os cultos de personalidade exigem que o grande líder seja elogiado ao céu o que faz, mesmo que ele se contradiz.

Na semana passada, Bessent elogiou Trump por assinar a “Declaração de Independência Econômica para o Povo Americano”. Exatamente uma semana depois, com as tarifas apenas em vigor por 12 horas antes de serem em pausa, ele leão o presidente por fazer o contrário. “Foi preciso grande coragem – grande coragem para ele permanecer no curso até esse momento”, disse Bessent a repórteres na Casa Branca.

A máquina de rotação republicana entrou em excesso para preservar a mitologia da arte do acordo.

“Quando você está tocando poker, não mostra suas mãos”, disse o representante do Partido Republicano Greg Murphy, um membro do Comitê da Câmara e Means, disse a Brianna Keilar, da CNN. “Jogando poker com o resto do mundo para que possamos vencer … é o que é o objetivo”.

O conselheiro da Casa Branca, Stephen Miller, sentiu o gênio em andamento. “Você tem assistido a maior estratégia de mestre econômico de um presidente americano em história”, escreveu ele no X.

Mas ninguém é melhor na feitiçaria de transformar a derrota em vitória do que Trump.

“Você precisa ter flexibilidade”, disse Trump, explicando seus métodos. “Eu poderia dizer que aqui está uma parede e eu vou passar por essa parede. Vou passar por ela, não importa o quê e continue, e você não pode passar pela parede. Às vezes você precisa ser capaz de ir embaixo da parede, ao redor da parede ou sobre a parede.”

Mais tarde, Trump confirmou que uma pausa nas tarifas não havia sido o plano de longo prazo, dizendo que se uniu na quarta-feira de manhã.

“Não tivemos acesso a advogados ou … foi apenas escrito. Nós o escrevemos de nossos corações, certo?” Ele disse.

Trump falou ao assinar duas ordens executivas. Um ordenou que o Departamento de Justiça investigasse dois funcionários que o criticaram durante seu primeiro mandato, Chris Krebs e Miles Taylor. Os outros regulamentos de economia de água desmontados, encerrando o que a ordem descreveu como a “Guerra de Obama-Biden aos chuveiros”.

Tudo isso foi um microcosmo perfeito de uma presidência impulsionada pelas obsessões de Trump, que incluem armas de justiça contra seus inimigos, bem como iniciativas quase cômicas que muitos de seus antecessores poderiam considerar triviais.

Todos os olhos estarão na resposta da China a mais uma caminhada tarifária sobre suas importações para os EUA – o que torna o comércio entre as duas maiores economias do mundo inviável e pode enviar mercados em queda novamente.

Uma lição que a China pode extrair do caos de quarta -feira é que Trump recuou quando se depara com as consequências de suas políticas. Também observará o distúrbio nos mercados de títulos como um dos maiores detentores de títulos do Tesouro. A China já sinalizou que está pronto para lutar para “o fim” na guerra comercial. E a credibilidade do presidente Xi Jinping e a de seu projeto nacionalista para restaurar o respeito e a influência da China estão agora diretamente na linha. Como líder autoritário, ele pode estar pronto para infligir mais dor aos cidadãos chineses do que os americanos que suportarão de Trump. Embora a base de fabricação da China possa ser gravemente prejudicada se suas exportações para os EUA secarem, as tarifas martelarão os compradores dos EUA. Uma queda nos gastos do consumidor pode ajudar a levar a economia dos EUA a uma desaceleração.

E outras tarifas que poderiam colocar a economia dos EUA em reversão também estão em vigor – por exemplo, aqueles que segmentam o Canadá e o México. Depois de fazer uma pausa nas tarifas recíprocas, Trump decidiu impor uma tarifa geral de 10% em todas as importações – que ainda poderia retardar o crescimento e que representa um imposto não oficial considerável aos consumidores americanos.

Enquanto a Casa Branca fez uma volta da vitória na segunda -feira, ela ainda não fez acordos comerciais. Os países podem estar prontos para conversar, mas agora podem suspeitar que Trump estava blefando com seu voto de puni -los.

Talvez Trump seja tão bom quanto sua palavra em confissões exigentes que nos impulsionam. Mas as demandas de Washington podem ser muito otimistas. Os EUA, por exemplo, querem que países como a Austrália e os da União Europeia admitam carnes americanas tratadas com hormônios-mas os líderes que concordam o farão por seu risco político.

E as negociações minam outro suposto objetivo da “revolução” do comércio de Trump-a idéia de que ele pode reviver a indústria pesada no início do século XX. Esse é um objetivo louvável, mas acordos que preservam a fabricação européia e asiática significarão que não há retorno à Era de Ouro das fábricas dos EUA.

Ainda assim, a retenção da tarifa de 10% pode se transformar em uma vitória política em um sentido para o governo. Isso parece menos oneroso, dada a fila de Trump de volta de tarifas recíprocas mais altas, e os países estrangeiros podem aceitá -la como o preço de fazer negócios. O produto dos deveres pode ser usado para financiar os ambiciosos cortes de impostos de Trump – mesmo que ele esteja simplesmente reembolsando os contribuintes pelo dinheiro que já gastaram em preços mais altos para mercadorias.

E sempre com Trump, não há garantia de que sua decisão seja a última palavra – uma razão pela qual parceiros e investidores de comércio estrangeiro podem começar a dar um passe nos voláteis.

Afinal, o que realmente aconteceu na quarta -feira que o presidente reivindicou uma famosa vitória por evitar uma catástrofe iminente que causou.

“Nenhum outro presidente teria feito o que eu fiz”, disse Trump.

Ele está certo.