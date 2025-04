O diretor de ‘First Blood’, Ted Kotcheff, morto aos 94

Thomas Kotcheff O filho de Ted, diz à TMZ … o cineasta morre pacífico na noite de sexta -feira no hospital Joya em Nuevo Nayarit, no México, cercado pela família.

Claro … Kotcheff sabia uma coisa ou duas sobre ótima comédia … que foi eventual quando dirigiu o clássico do Screwball dos anos 80, “Weekend no Bernie’s”, estrelado Andrew McCarthy dando Jonathan Silverman Para.

Outros filmes notáveis ​​TED dirigidos por uma longa carreira em Hollywood … o original “Fun with Dick and Jane” em 1977 com Jane Fonda dando George Segal“Valor incomum” com o Gene Hackmane a comédia clássica de futebol profissional “North Dallas Quarenta” … só para citar alguns.