O diretor de Og ‘Naked Gun’ explode reboque de remake, sem plano para isso

O trailer do remake altamente esperado de “The Naked Gun” acabou de cair … e duas pessoas com conexões com o Leslie Nielsen O brinquedo clássico Tell TMZ tem fortes reações de amor/ódio.

Aqui está o negócio … o trailer do remake da comédia da polícia dos anos 80 caiu na quinta -feira com a primeira olhada Liam Neeson No papel de estrela do tenente Drebin.

David ZuckerO lendário diretor por trás do “avião” e a primeira “arma nu”, diz TMZ … ele assistiu ao trailer e se arrependeu instantaneamente da decisão. Ai.

Dz disse que o crapy do remake criativo … literalmente, acrescentando: “Eu nunca vi ‘Airplane 2’ porque você não pode ver essas coisas. Não estou planejando ser uma pia do remake de ‘arma nu’ do fungo.

Para os não iniciados … “2 Girls 1 Cup” é pré -mutuamente os filmes pornográficos mais grosseiros de todos os tempos – envolvendo duas meninas, uma xícara e muito cocô e vômito – então, não uma comparação positiva.



Reproduza o conteúdo do vídeo



Tmz.com

Sua reação não é um choque tão grande … David disse anteriormente ao TMZ Ninguém da Paramount Reaached Out Para ele por seus 2 centavos para consultar a reinicialização.

Tornes fora, esse é o golpe de lesão … porque ele e seus parceiros, Pat Proft dando Mike McManusenviou um script ao estúdio em 2018 para um novo filme de ‘arma’ – e notando ácidos.

Então, David é claramente um passe difícil … mas apenas conectado a OJ Simpson Praids the Trailer – que é a irmã selvagem OJ é claramente Sendo ridicularizadoPara.

Como você deve se lembrar … Antes de ser um assassino duplo acusado, OJ fez bastante atuação, incluindo o oficial de interpretação de Nordberg nos três filmes de Nielsen ‘Nielsen’ Naked Gun ‘.

Em uma cena no trailer do remake, o personagem de Liam está no Hall of Legends do esquadrão da polícia chorando com seu pai, o tenente Frank Drebin … mas OJ não consegue o mesmo amor do filho de seu próprio personagem.

Advogado de longa data de OJ e executor de seu ESTAT Malcolm Lavernne Diz a Tmz … ele, ele era engraçado … e é bom OJ é reconhecido – já que ele era uma estrela da franquia.

Ele observou que a mordaça pode estar perdida é alguns que não fizeram esses filmes originais e se perguntam por que diabos o OJ está lá … mas aqueles que sabem, vão rir … afinal, ele Di!