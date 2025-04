O diretor do FBI diz que o juiz de Wisconsin preso por supostamente obstruir o gelo

CNN

–



O Federal Bureau of Investigation prendeu um juiz do circuito do condado de Milwaukee na sexta -feira, disse o diretor do FBI, Kash Patel, nas mídias sociais, acusando -a de ajudar um imigrante sem documentos a evitar a prisão.

A juíza Hannah Dugan está enfrentando duas acusações por obstrução e ocultação do indivíduo da prisão, disse um policial à CNN.

“Acreditamos que o juiz Dugan intencionalmente, intencionalmente, os agentes federais para longe do sujeito a serem presos em seu tribunal, Eduardo Flores Ruiz, permitindo que o sujeito – um estrangeiro ilegal – fugisse a prisão”, liu o post de Patel antes de ser rapidamente excluído. “Felizmente, nossos agentes perseguiram o criminoso a pé e ele está sob custódia desde então, mas a obstrução do juiz criou um perigo aumentado ao público”.

Dugan está sob custódia federal enquanto aguarda uma aparição inicial no tribunal, disse o policial.

Um mandado de prisão e queixa criminal ainda não estão disponíveis ao público. A CNN entrou em contato com o Departamento de Justiça e o FBI para comentar.

A prisão por acusações federais é uma escalada no foco do governo Trump na conduta dos juízes, principalmente no que se refere à aplicação da imigração. O Departamento de Justiça afirmou repetidamente que investigará quaisquer autoridades locais que não ajudem as autoridades federais em questões de imigração.

Agentes com imigração e aplicação da alfândega chegaram ao tribunal na semana passada e foram imediatamente ao tribunal de Dugan, informou o Milwaukee Journal-Sentinel.

O Journal-Sentinel citou um e-mail do juiz do Circuito do Condado de Milwaukee, Carl Ashley, que dizia que “eles foram perguntados se tinham um mandado e os agentes apresentaram o mandado e sua identificação”. O juiz principal escreveu que os agentes do gelo foram instruídos a esperar até que a audiência foi concluída.

Documentos do tribunal indicam que Eduardo Flores Ruiz descobriu que os agentes do gelo estavam lá para prendê -lo e “fugir do prédio”. Os agentes o confrontaram do lado de fora do tribunal, onde ele fugiu novamente, mas logo foi “preso a uma curta distância”.

Esta é uma história em desenvolvimento foi atualizada com desenvolvimento adicional.