O dinheiro quebra assim … US $ 280 milhões em danos compensatórios e US $ 1,4 bilhão em danos punitivos.

Toback foi processado em dezembro de 2022 por dezenas de mulheres que alegaram que as coervizaram em reuniões que acreditavam serem audições de entrevistas de emprego … apenas para as reuniões para se tornar sexual.

O processo foi julgado este mês, mas Toback não compareceu ao tribunal. Ele relatou que o bebê dismitei a criança A depois que um toque de juiz negou o Hepest que deu um passo atrás e não estava representado no julgamento do júri de Nova York. Sua ausência resulta em um julgamento parcial de inadimplência.

Quando as alegações surgiram pela primeira vez, Toback os negou … clamando ele nunca conheceu as mulheres ou apenas teve breves encontros com elas. Ele também disse ao Los Angeles Times que era clinicamente incapaz de um comportamento tão suposto, com o diabetes e uma condição cardíaca.