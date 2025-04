O DNC recua nos planos de David Hogg de apoiar os principais desafios contra os titulares democratas

CNN

–



O Comitê Nacional Democrata está reprimindo o advogado de controle de armas e os planos do vice -presidente da DNC David Hogg de gastar milhões de titulares primários em assentos seguros que ele considera “ineficaz”.

Sob uma proposta revelada quinta -feira à tarde, as autoridades democratas nacionais seriam obrigadas a prometer a neutralidade em todas as primárias.

Durante uma ligação com os membros, o presidente do Comitê Nacional Democrata, Ken Martin, pediu que a neutralidade dos funcionários da DNC fosse codificada nas regras e estatutos oficiais do partido.

As notícias do plano de Martin foram relatadas pela primeira vez por Notus.

“Nenhum oficial do DNC deve tentar influenciar o resultado de uma eleição primária, seja em nome de um titular ou desafiante”, disse Martin a repórteres em uma ligação na quinta -feira. “Os eleitores devem decidir quem são nossos indicados primários, não a liderança do DNC”.

O comitê de regras e estatutos do DNC deve votar na proposta de Martin no próximo mês em uma reunião virtual. Se o comitê aprovar a proposta, ele avançará para um voto completo dos membros do DNC em agosto.

Em uma declaração à CNN, Hogg defendeu seu impulso primário, argumentando que os democratas não podem ser o “partido mais forte da oposição possível”, a menos que mude o status quo. O vice -presidente disse que o DNC está tentando alterar as regras porque ele não as está quebrando atualmente.

“O papel do DNC é definir o calendário primário presidencial, definir o cronograma de debates presidenciais, para ajudar a fortalecer nossos partidos estaduais, desempenhar um papel fundamental na construção de nossa infraestrutura de dados para o partido e ser a campanha na espera de quem quer que seja o próximo candidato democrata”, disse Hogg. “Nada que estou fazendo está em desacordo com nada disso.”

No final da quinta -feira, ele disse a Kaitlan Collins da CNN que, se a proposta de Martin passar, ele acredita: “Eles vão me remover”.

“O que está acontecendo aqui é que eles estão tentando alterar as regras, que com efeito me forçarão a sair da organização”, disse Hogg sobre “a fonte”. Ele se recusou a dizer diretamente se ele se comprometeria com a promessa de neutralidade.

O impulso para a nova regra ocorre dias depois que Hogg, que venceu um campo lotado para se tornar um dos três vice-presidentes em geral do DNC em fevereiro, anunciou seu plano de ajudar os democratas primários em distritos seguros por meio de seus líderes de grupo que merecemos. A organização planeja gastar um total de US $ 20 milhões nos intermediários do próximo ano, apoiando os jovens que concorrem ao cargo.

Hogg enfatizou que seu esforço não atingiria os democratas em distritos competitivos ou usaria quaisquer recursos do DNC, incluindo arquivos de eleitores ou listas de doadores. Ele disse à CNN em uma entrevista na semana passada que não endossaria nas primárias presidenciais se ainda fosse um líder do DNC.

“Não levo para o lado pessoal”, disse Hogg sobre as críticas ao seu principal desafio. “Há uma diferença de estratégia aqui e a maneira como achamos que as coisas precisam ser feitas.”

A iniciativa de Hogg faz parte de um esforço mais amplo para pressionar a liderança democrática. Cerca de meia dúzia de titulares democratas estão enfrentando desafios primários de candidatos mais jovens que dizem que não estão fazendo o suficiente para bloquear a agenda do presidente Donald Trump.

Mas Hogg provocou uma raiva significativa dos líderes do partido, devido ao seu papel no DNC. Durante uma chamada na quinta -feira para anunciar novos investimentos mensais sobre os partidos estaduais, a presidente do Partido Democrata de Martin e Nebraska, Jane Kleeb, presidente da Associação de Partidos Democratas do Estado, enquadrou a proposta de neutralidade como parte de um esforço contínuo para restaurar a confiança no Partido Nacional.

“Deixe -me esclarecer, não se trata de proteger os titulares ou aumentar os desafiantes”, disse Martin. “É sobre a confiança dos eleitores no partido e, quando defendemos uma política clara de neutralidade, nos protegemos contra a percepção ou a realidade do viés”.

Martin se referiu à turbulência que o partido experimentou após as eleições presidenciais de 2016, quando o DNC promulgou várias reformas para abordar as queixas de membros do partido que sentiram que o DNC derrubou as escalas primárias para ajudar a ex -secretária de Estado Hillary Clinton a conquistar a indicação.

“Como eu disse a ele, se você quiser desafiar os titulares, é mais do que livre para fazer isso, mas não como oficial do DNC, porque nosso trabalho deve ser árbitro neutro”, disse Martin. “Não podemos ser o árbitro e também o jogador ao mesmo tempo. Temos que tomar uma decisão”.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.

Kaanita Iyer da CNN contribuiu para este relatório.