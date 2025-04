O documento interno da administração Trump revela uma proposta maciça de corte de orçamento para agências federais de saúde

CNN

–



O governo Trump está formulando planos para cortar aproximadamente um terço do orçamento federal de saúde, eliminar dezenas de programas e diminuir muito as agências de saúde, de acordo com um documento interno revisado pela CNN.

O memorando preliminar, enviado de funcionários do orçamento da Casa Branca ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos, visualiza os planos do governo de reduzir os gastos federais de saúde e retrabalhar as agências de saúde na imagem do presidente Donald Trump e do secretário do HHS Robert Robert F. Kennedy Jr, “Make America Healthy Again”.

O documento, datado de 10 de abril, ainda pode ser finalizado com alterações. Se promulgada como está, poderia reduzir o total de gastos federais em saúde em dezenas de bilhões de dólares por ano. Também consolidaria dezenas de programas e departamentos de saúde na administração de uma América saudável (AHA), uma nova entidade revelada por Kennedy durante demissões em massa no início deste mês.

O plano exige cortes acentuados nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o que veria seu orçamento reduzido em mais de 40% sob a proposta do governo.

Também elimina o Centro de Saúde Global do CDC e os programas focados na prevenção de doenças crônicas e na prevenção doméstica do HIV/AIDS. Embora parte do trabalho da agência seja transferido para novos centros da AHA, programas sobre violência armada, prevenção de lesões, prevenção da violência juvenil, afogamento, saúde minoritária e outros seriam totalmente eliminados.

Muitos dos funcionários desses departamentos do CDC foram demitidos nos anúncios de redução em massa em 1 de abril.

Os cortes propostos podem fornecer um plano para os republicanos que desejam reduzir os gastos federais. O presidente enviará seu pedido de orçamento ao Congresso, que está disputando os planos republicanos para reduzir o orçamento federal em até US $ 1,5 trilhão.

O Washington Post informou pela primeira vez sobre a solicitação de orçamento proposta.

O plano preliminar reduziria o orçamento dos Institutos Nacionais de Saúde em mais de 40% e reduziria seus 27 institutos de pesquisa e centra -se para apenas oito.

Enquanto o Instituto Nacional do Câncer, o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, e o Instituto Nacional de Envelhecimento seriam preservados. Institutos que pesquisam doenças infantis, saúde mental, doenças crônicas, deficiências e abuso de substâncias seriam embarcadas em cinco novas entidades: o Instituto Nacional de Sistemas Corporais, o Instituto Nacional de Neurociência e Pesquisa Cerebral, Instituto Nacional de Ciências Médicas Gerais, Instituto Nacional de Pesquisa Relacionada à Deficiência e Instituto Nacional de Saúde Comportamental.

O orçamento também assume que a tentativa anterior do governo de limitar os pagamentos indiretos às universidades em 15%, bloqueada por um tribunal, estaria em vigor. Muitos desses pagamentos tradicionalmente ajudaram a financiar pesquisas médicas.

Embora o NIH tenha gostado historicamente, o apoio bipartidário para aumentos de financiamento, houve uma crescente chamadas entre os legisladores do Partido Republicano para a reforma. Os líderes republicanos da Câmara propuseram o ano passado para consolidar os institutos em 15 entidades, mas também sugeriram um ligeiro aumento orçamentário nesse plano.

A proposta também estabeleceria um teto salarial para funcionários contratados sob o Título 42, uma provisão nacional de institutos de saúde que oferece à agência mais margem de manobra para contratar especialistas em cargos seniores. Muitos funcionários principais, incluindo os agora aposentados Institutos Nacionais de Alergia e Diretor de Doenças Infecciosas Anthony Fauci, são contratadas como funcionários do Título 42.