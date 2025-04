O efeito James Rodríguez e Sergio Ramos na assistência da Liga MX

James Rodríguez e Sergio Ramos Jogos enquanto os visitantes despertaram o interesse dos fãs, semelhantes aos jogos contra a América e Chivas

James Rodríguez y Sergio Ramos Eles eram um ímã nos escritórios de ingressos do estádio que visitaram em todo o Fechando 2025. Embora o Liga MX Ainda está em termos de assistência dos fãs, os jogos em que o jogador de futebol colombiano e os espanhóis jogavam visitando estavam entre os três melhores ingressos do torneio de seus rivais. Também, León y Monterrey Eles aumentaram os números em seus ingressos médios em casa.

As visitas de James Rodríguez y Sergio Ramos Eles competiram com a expectativa das partes no Tribunal Estrangeiro da América e Chivas, as equipes mais populares do futebol mexicano. Entre os dois números internacionais, eles deixaram os melhores números nos estádios da América, Cruz Azul (University City), Santos e Tigres.

James Rodríguez deixou a melhor assistência na América e Cruz Azul

O jogador de futebol colombiano estava disponível com León Do dia 1 de Fechando 2025então ele jogou em oito das nove visitas que as Emeralds tiveram no concurso. No nono dia, James Rodríguez Ele deixou as melhores bilheterias que os Estados Unidos tiveram no City of Sports Stadium, com 29.593 fãs. Embora os Eagles tenham recebido equipes como Toluca (29 mil 222), Tigres (29 mil 397) e Cruz Azul (24 mil 520).

James Rodríguez Ele também deixou a melhor bilheteria contra o Santos, uma equipe que ele visitou no dia 11 com uma assistência de 23 mil 111 pessoas, um número que não excedeu os duelos que os Warriors tinham em uma condição local contra os Estados Unidos (21 mil 406) e Cruz Azul (14 mil 020).

Na última partida de Cruz Azul como uma condição local, antes do León de James Rodrígueza máquina registrou sua melhor entrada para o Tribunal do Estádio Olímpico da Universidade, sua casa durante o Fechando 2025.

Havia 37 mil 348 fãs que viram o triunfo agonizante de Cruz Azul por 2-1 León. A figura daquela noite foi superada apenas por 213 pessoas, na visita de Pumas à máquina (37 mil 561), mas cuja sede era o estádio Cuauhtémoc, porque, por contrato, os estudantes universitários pediram para jogar disse duelo em outra sede.

As cinco visitas restantes que ele fez James Rodríguez Eles estavam entre os três melhores escritórios das respectivas equipes e somente após as entradas que as partidas registraram contra a América, Chivas ou Pumas. Ele deixou a segunda melhor entrada em Pachuca (21.224), Atlético de San Luis (21 mil 212), Necaxa (20 mil 501), enquanto em Atlas (25 mil 712) e Querétaro (17mil 770) foi o terceiro mais numeroso no torneio para essas equipes.

O impacto de James Rodríguez Nos escritórios de ingressos, ele também se beneficiou Leónequipe que aumentou 46,93 % a assistência média. A equipe felina fechou a fase regular da abertura de 2024 com uma média de 17 mil 607 pessoas por jogo, para os 25 mil 871 que tiveram no Fechando 2025.

Sergio Ramos faz os fãs esquecerem os resultados

O caso de Sergio Ramos Era diferente de James Rodríguez. Ao contrário do colombiano, o espanhol estava disponível até o oitavo dia do Fechando 2025, em quatro das oito visitas que ele teve Monterrey No concurso, entre eles se destaca no estádio da universidade para Tigres.

A primeira visita de Sergio Ramos No futebol mexicano, foi no Estádio Olímpico da Universidade contra Cruz Azul no dia 11, uma partida que foi testemunhada por 22 mil 895 pessoas, no que foi a segunda melhor entrada da máquina na propriedade, apenas abaixo do León de James Rodríguez.

Um dia depois, Monterrey y Sergio Ramos Eles retornaram ao olímpico da universidade, mas para visitar Pumas. Esse partido relatou uma assistência de 34 mil 350 pessoas, um número que foi o segundo melhor dos estudantes universitários, que foi a partida contra a América com apenas 11,3 % mais fãs.

O Tigres teve dois jogos que se uniram como a melhor entrada do torneio, com 41 mil 615 fãs. Um foi contra Cruz Azul no dia 7 e o outro estava no décimo quinto no clássico regional antes MonterreyCon Sergio Ramos Na quadra, até os espanhóis marcaram um gol de penalidade.

O último dia de Fechando 2025 registrou o confronto entre León y MonterreyCon James Rodríguez e Sergio Ramos em campo. Esse jogo significou a segunda melhor entrada para Emeralds, com 26.510 pessoas, excedidas apenas pela visita de 26.614 Chivas.

Monterrey Ele também gostou da presença de Sergio Ramos. Os Rayados cresceram em média 5,1 %, após a abertura de 2024, teve uma média de 42 mil 631 fãs e no Fechando 2025 Eles fecharam com 44 mil 821 por jogo, mesmo antes do torneio irregular que os deixou na oitava posição para jogar o jogo.

A assistência da liga MX está diminuindo

Se as últimas três temporadas forem consideradas, aquelas após a pandemia para o Covid-19, o ano de futebol 2024/2025 convocou menos fãs das arquibancadas, sobre as temporadas 2022/2023 e 2023/2024. A abertura de 2024 e os torneios de fechamento de 2025, em fase regular, acumularam seis milhões de 372 mil 163 pessoas nos estágios do futebol mexicano.

Nesta temporada, o estádio foi espancado pela sede na reforma do Estádio Azteca. América e Cruz Azul deixaram o colosso de Santa Úrsula para tocar no estádio da cidade de esportes, embora para isso Fechando 2025 A máquina mudou -se para o estádio olímpico da universidade. Nos dois casos, os fãs puniram suas equipes nos ingressos.

Os Estados Unidos se despediram do Estádio Azteca no Clausura 2024 com uma assistência média de 42.162, mas no estádio da cidade de esportes perdeu mais da metade. Um ano após a medida, eles registraram a média de 21.298 pessoas por jogo, número que subiu para 25 mil 685 no Fechando 2025sem compartilhar a propriedade com Cruz Azul.

Ao contrário da América, Cruz Azul cresceu em média assistência em sua passagem do Estádio Azteca para o estádio da cidade de esportes, mas os fãs recriminaram a chegada ao estádio olímpico da universidade. Em seu primeiro semestre na propriedade da UNAM, teve uma média de 19.469 fãs por festa, o que contrasta os dois torneios anteriores no Estádio da Véspera de Natal, no qual tinha média de 25 mil 554.