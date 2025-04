O ex -linebacker da NFL Dean Wells morto aos 54 anos após a batalha do câncer

Uma de suas ex -equipes, o Carolina Panthers, confirmou os relatos de sua morte na sexta -feira. Ele foi diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda em 2023 … e passou por um transplante de medula óssea em maio de 2024.

Wells foi convocado pelo Seattle Seahawks na quarta rodada do NFL Draft de 1993. Ele passou seis anos no noroeste do Pacífico antes de ingressar no Panteras em 1999, onde jogou por três temporadas.