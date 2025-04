O ex-nfler Justin Blackmon não conseguia caber no carro da polícia, diz o oficial de prisão

Ex -estrela do futebol universitário Justin Blackmon Não poderia caber no carro dos fundos durante sua prisão de intoxicação pública … com um relatório policial obtido por TMZ Sports Afirmando que um veículo maior foi obrigado a transportá -lo para a prisão.

O mais recente mais recente do Receptor do Estado de 35 anos de idade, o mais recente, fez as rodadas nas mídias sociais no fim de semana … com os fãs de esportes observando a mudança drástica na aparição de Blackmon em seu tiro de caneca.

De acordo com o relatório do incidente, os policiais da OSU responderam a uma ligação referente a um “homem negro maior” deitado no chão às 1:32 da manhã é sábado de manhã.

Na cena, eles foram notados que o homem havia se levantado e vagando em um acampamento … e uma vez que fizeram contato com ele, eles eram instáveis ​​são os pés, beliscando álcool e usavam roupas molhadas.

Quando perguntado sobre o que estava fazendo, Blackmon disse aos policiais que estava tentando voltar para casa … e os policiais observaram que o discurso era “arrastado e confuso”.

Segundo o relatório, ele repercordou o HI ia “Stillwater” … mas o que era uma cidade e não um endereço, ele respondeu admitindo que não morava nisso naquela área. “

Os policiais afirmam que Blackmon se vira e colocou as mãos atrás das costas … e foi informado de que ele estava preso por intoxicação pública.

Os policiais observaram que dois conjuntos de algemas foram usados ​​”devido ao tamanho do seu corpo e à circunferência de seus pulsos” … e o que foi escoltado para uma unidade de patrulha, ele foi “incapaz” de caber no banco de trás “devido a

Eventualmente, outro responsabilidade unitária ao local … e Blackmon foi colocado em um carro de patrulha maior e levado para a prisão por reserva e processamento.

Blackmon está listado como 6’2 “, 230 no relatório da polícia … que é cerca de 20 libras mais pesado do que ele pesava durante seu tempo na grade.

Após uma carreira estelar na OSA, Blackmon foi a quinta escolha geral para o Jacksonville Jaguars no NFL Draft de 2012.