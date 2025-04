O ex-promotor de 6 de janeiro exorta o Conselho Disciplinar de Advogados a investigar a controversa escolha de Trump para ser o principal promotor da DC

CNN

–



Cinco ex -promotores que trabalharam em casos criminais decorrentes de 6 de janeiro de 2021, o ataque ao Capitólio dos EUA está pedindo aos advogados disciplinares que regem os advogados em Washington, DC, para abrir uma investigação sobre a controversa escolha do presidente Donald Trump para ser o principal promotor do distrito.

O documento é a última vez na nomeação de Ed Martin para ser advogado dos EUA para a DC e vem quando os democratas do Senado se comprometeram a adiar qualquer votação de confirmação.

Martin, que atua no post em uma base intermediária desde que Trump voltou à Casa Branca, é uma escolha divisiva para o trabalho. Depois de entrar no cargo, ele usou seus novos poderes para rejeitar os casos de revolta do Capitólio em 6 de janeiro, promotores de bombeiros envolvidos nas investigações, perseguirem os adversários políticos dele e de Trump e lançar críticas internas na tentativa de encontrar má conduta no escritório.

Em uma carta apresentada no domingo ao Escritório de Conselho Disciplinar da DC, os ex -promotores delinearam essas ações controversas, assim como outras, dizendo que Martin violou várias regras profissionais.

“Ele usou seu breve tempo no cargo para demonstrar um mal -entendido fundamental do papel de um promotor federal, anunciando investigações contra seus oponentes políticos, ajudando os réus que ele representava anteriormente e comunicando -se inadequados com aqueles que ele não fez”, escreveu o grupo.

“Essas ações não são dignas do Departamento de Justiça, minam a garantia constitucional de proteção igual da lei e violam as obrigações profissionais do Sr. Martin”, diz a carta.

Além dos cinco ex -promotores, a carta também foi assinada por proeminentes advogados conservadores da Sociedade para o Estado de Direito, incluindo o juiz federal aposentado J. Michael Luttig, a ex -deputada Barbara Comstock, o advogado George Conway e Stuart Gerson, um advogado que ocupou os principais papéis do Departamento de Justiça sob os presentes George Hw e Bill Clonton.

A carta apontou para uma declaração de Martin na conta X do advogado dos EUA no início deste ano, em que ele descreveu a si e a seus colegas como “advogados de Trump” para argumentar que ele estava abusando do poder do Departamento de Justiça. A carta dizia que o post da mídia social reforçou as declarações públicas de Martin, sugerindo que ele estava buscando investigações sobre “inimigos políticos percebidos de si e do presidente”.

“O cliente de Martin não é o presidente Trump; são os Estados Unidos”, afirma a carta. “Sua afirmação, de outra forma, acrescenta mais evidências de que suas investigações anunciadas são politicamente motivadas”.

No mês passado, Martin também anunciou que estava formando uma “unidade especial” para “proteger as eleições”. O grupo, disse ele em um email interno, anunciando: “continuará a garantir que todas as leis eleitorais de nossa nação sejam obedecidas”.

“Quase 20 anos depois, os americanos não têm confiança em nossos sistemas eleitorais”, escreveu ele. “Uma das melhores maneiras de restaurar essa confiança é proteger nossos sistemas e exigir responsabilidade”.

E ele lançou uma investigação em promotores que apresentaram acusações de obstrução sob o Código dos EUA 1512 (c) contra alguns manifestantes que foram finalmente lançados por causa de uma decisão da Suprema Corte no verão passado.

A carta também detalha a representação de Martin dos réus que foram processados ​​pelo Departamento de Justiça do Presidente Joe Biden por seu envolvimento no ataque do Capitólio. Em um caso, diz a carta, Martin ainda estava representando o indivíduo, mesmo depois de ser escolhido para servir como advogado interino dos EUA. Ele não retirou sua representação do homem até depois que o caso foi julgado improcedente por um juiz federal em DC.

“Ao agir simultaneamente como promotor e advogado de defesa no mesmo caso, Martin violou a Regra 1.7 (a), que ordena que” um advogado não deve avançar duas ou mais posições adversas no mesmo assunto “, diz a carta.

“Coletivamente, as ações de Martin ameaçam minar a integridade do escritório do advogado dos EUA e da profissão de advogado no Distrito de Columbia”, disse o grupo ao conselho disciplinar. “A reputação de nossa comunidade depende de uma investigação rápida e completa sobre as violações de suas obrigações profissionais de Martin.”

Enquanto isso, os democratas em Capitol Hill aumentaram seus esforços para bloquear a confirmação de Martin.

O senador Adam Schiff, da Califórnia, anunciou recentemente que estava assumindo a indicação de Martin.

“Espero que os republicanos façam seu trabalho. Esse homem não é qualificado, ele abusou dos poderes desse cargo. Ele fez o caso mais forte que você pode argumentar para ser rejeitado para essa posição”, disse Schiff, membro do Comitê Judiciário do Senado.

“Este é um advogado de ‘Pare do roubo’, que adotou os piores anti -semitas e que tem os conflitos de interesse mais profundos, descartando casos contra as pessoas que ele ainda representa. Se ele não for desqualificado, isso mostra que o republicano está disposto a aceitar qualquer indicado de Trump, não importa o quão inapropriado seja o trabalho”, disse o senador.

Morgan Rimmer, da CNN, contribuiu para este relatório.