O ex -signatário do UFC Pietro Menga recebe 15 anos de prisão por drogas e armas de fogo

Pietro Menga está indo para a cadeia.

Na terça -feira, de acordo com a polícia da Grande Manchester, o ex -signatário do UFC recebeu uma sentença de 15 e 5 meses de prisão depois de se declarar culpado de conspiração para vender ou transferir armas proibidas e conspiração para fornecer cocaína.

A certa altura, considerado uma das principais perspectivas de peso mosca, Menga iniciou sua carreira no MMA com 13 vitórias consecutivas, chamando a atenção do UFC. Com sede em Manchester, “o garanhão italiano” estava planejando tentar para a 27ª temporada de O lutador final Como um peso pena antes de receber uma ligação para intervir como substituto de notícia curta contra Tim Elliott no UFC na Fox 26 em 2017. Infelizmente, Menga não conseguiu ganhar peso, chegando a 131 libras. Elliott se recusou a aceitar uma luta de peso capturado e o UFC lançou Menga, que então perdeu seus próximos quatro lutas.

Menga finalmente voltou à coluna da vitória em abril de 2023 e estava programada para enfrentar Kiru Sahota na promoção de Oktagon em janeiro de 2024, no entanto, ele foi preso em 15 de janeiro depois que a polícia executou um mandado em sua casa em Swinton, Inglaterra.

Menga chamou o atenção das autoridades de Manchester Grupo Crime organizado, depois que uma série de mensagens sobre uma plataforma de mensagens criptografadas mostrou que Menga se comunicando abertamente sobre a venda e a compra de drogas e armas de fogo, no valor de mais de US $ 500.000. Acredita -se que Menga tenha sido um intermediário de um grupo criminal organizado responsável por uma das maiores conspirações de tráfico de armas de fogo do Reino Unido.