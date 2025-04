O fã do Mavs diz que o telefone foi usado, esmagado após o incidente de ‘Fire Nico’, planeja arquivar relatório policial

Reivindicações de telefone levado, esmagado após Inc.



O fã de Dallas o que gritou “Fire Nico” em Nico HarrisonO rosto na noite de segunda -feira diz que seu telefone foi levado e jogado no chão logo após o incidente … e agora, ele diz TMZ Sports Ele está planejando registrar um relatório policial em toda a ordem.

Chris Taylor Disse a cena selvagem e sem telefone, caiu no American Airlines Center durante a inclinação dos Mavs com as redes … aproximadamente uma hora depois que ele entrou na grelha de Harrison e afirmou que deveria ser enlatado.



Taylor nos disse que os funcionários da equipe e da arena nos abordaram e ficaram furiosos com ele por sua interação com Harrison. Ele diz mais tarde, um homem que acredita ter sido afiliado a eles se sentou atrás dele … e ficou físico com ele quando ele quando houve fora o telefone para gravar a cena.

Taylor afirmou que o cara o agarrou, pegou o telefone e o jogou no chão. Ele acrescentou que, felizmente, um novo caso impediu que fosse destruído.



Hoje, ele, quando foi relatar o incidente aos funcionários do Mavericks e aos guardas da arena, nada terminou … e ele acredita que eu todos em Cahoots Withers com seu encontro com Harrison.

Taylor tem ácidos, pois ele está indo para a polícia.

“Eu sinto que um crime foi cometido e sinto que [the Mavericks] Não fazer nada faz parte disso, “Taylor conseguiu”. Eu sinto que foi uma configuração, até certo ponto. “

“Sinto que seria um idiota não registrar um relatório policial depois de ácidos para mim ontem à noite”, acrescentou.

Taylor recebeu A não tem coração do Mavericks Sint a conclusão do jogo.



Quando chegamos à terça -feira para comentar, eles não voltaram para nós.

Taylor-o fã anti-Harrison que realmente entrou em um Alteração anterior No American Airlines Center com Mark Cuban No início desta temporada – disse apesar dos problemas, ele está recebendo “apoio esmagador” dos fãs por falarem contra a franquia após o Luka Doncic Troca.