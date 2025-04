O filho da estrela do HS HS Hoop de Gilbert Arenas, Aliyh, revela que está assinando um acordo com Adidas

Estou assinando com adidas !!!



Reproduza o conteúdo do vídeo



Tmzsports.com

Não haverá salto ou swooses em Alijah Arenas‘Futuro … Gilbert Arenas‘O filho da estrela do basquete do ensino médio diz TMZ Sports Ele está assinando uma contração com a Adidas !!

O All-American do McDonald’s recebeu em LAX nesta semana que ele planeja seguir os passos de seu pai e a tinta um acordo de endores com as três listras.

Ainda não há nenhuma palavra sobre quais números monetários no pacto … Butadidas concedeu a dado a Gilbert milhões ao longo dos anos pelos direitos de seu sapato de assinatura – por isso, temos certeza de





Do curso, a idade de 18 anos parece valer a pena qualquer centavo adidas doles … Como ele se tornou discutível o melhor jogador do ensino médio do país por alguns anos.

Alijah Arena levando seu tiro para cair e atinge um Smooth 3 do drible da asa Parecia um pouco deslocado mais cedo, mas é fácil de entrar no jogo pic.twitter.com/zppu3llrah – Mike O (@coolguy551_) 2 de abril de 2025

@Coolguy551_

Na verdade, ele foi um dos principais marcadores da All-Star Showcase do McDonald’s nesta semana … registrando 11 pontos.



Reproduza o conteúdo do vídeo



TMZ Studios

Alijah para colocar o super empolgado em vestir um ritmo uniforme da USC Trojans … e então ele claramente espera estar em madeiras de lei da NBA não muito tempo depois disso.