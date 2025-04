O Gabinete do Condado de DA pede desculpas por não dar advertência em Menendez Family Crime Scene

Mas as audiências são a verdade, vem à luz

Desculpe Menenedezes não recebi aviso sobre as fotos da cena do crime …

O Ministério Público do Condado de Los Angeles está se desculpando à família Menendez por não dar um aviso avançado de aviso de que as fotos da cena do crime seriam exibidas em uma audiência recente … mas, Toy Add, a escolha foi feita para mostrar o inteiro para mostrar.

Em comunicado à TMZ … O escritório do condado de La County nos diz que eles pedem desculpas pela natureza perturbadora das fotos da cena do crime que mostraram – acrescentando que não era a intenção do escritório de perturbar os Mbers dos membros da família.

No entanto, somos informados de que essas audiências são “os pretendentes de serem um lugar onde a verdade, por mais dolorosa que seja trazida à tona” … então, as fotos precisavam ser mostradas para retratar para retratar para retratar para retratar para retratar para retratar para retratar como retratar para retratar.

O escritório do promotor coloca parte da culpa é Erik dando LyleO pedido de Clenincy … explicando que a moção certamente “desencadeia emoções para todos os envolvidos em um caso que havia colocado legante adormecido legalmente por mais de 18 anos”.



As notas do escritório movimentos apresentados pelos promotores costumam descrever os assassinatos de José dando Kitty Menendez … incluindo como os dois irmãos mataram seus pais com 13 tiros disparados de uma espingarda de perto e outros detalhes terríveis.



Eather Way, o escritório do condado de La County continua: “Na medida em que a representação fotográfica dessa conduta perturbou qualquer um dos memórias da família Meneendez, pedimos desculpas por não dar aviso prévio de aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso. Somente em palavras, mas também através de uma foto da cena do crime”.

O escritório do condado de La County também defende a conduta do promotor público Nathan Hochman … apontando ele com mais de mais de duas dúzias de membros da família de Erik e Lyle por mais de três horas – algo que eles não afirmam antes da família em mais de três décadas.

A declaração termina com um aviso de gatilho geral … dizendo às pessoas que estão chegando à audiência para “estar preparado para alguns dos detalhes e imagens difíceis que cercam essas circunstâncias trágicas”.

A declaração não inclui uma resposta ao alegação Isso mostrando as fotos da cena do crime durante a audiência de ressentimento de sexta -feira enviada Terry Bara Para o hospital.

Como dissemos … a tia de 85 anos de idade de Erik e Lyle foi Achado não comparado Em seu quarto de hotel neste fim de semana – e a família diz que está em estado crítico por causa do estresse em torno deste julgamento, principalmente em relação às fotos de GoSome.



Bryan Freedman – O advogado representando os promotores da família por mostrarem essas imagens … chamando o movimento de “ação desprezível [that] Foi uma clara violação da lei de Marsy, que requer epatia absoluta para com as vítimas. “

MARK GERAGOS – O advogado de Erik e Lyle, que coanche nosso “2 homens irritados” Podcast – fez declarações semelhantes durante uma entrevista coletiva na sexta -feira, depois que um juiz concedeu a Erik e Lyle a Ressentimento da audiência Próxima semana.