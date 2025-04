O governo Trump insiste que não é necessário trabalhar com El Salvador para trazer de volta o homem deportado por engano

CNN

O governo Trump insistiu no domingo que não é obrigado a trabalhar com autoridades em El Salvador para garantir o retorno de um homem deportado por erroneamente para o país, dias após a Suprema Corte endossar a diretiva de um juiz federal de que as autoridades americanas deveriam “facilitar” trazê -lo de volta nos Estados Unidos.

O argumento tem o potencial de estabelecer outro confronto de alto perfil entre a administração e o judiciário federal sobre a quantidade de energia que os tribunais têm na resolução de disputas relativas à imigração, particularmente aqueles que envolvem governos estrangeiros.

A afirmação, feita em documentos judiciais pelos advogados do Departamento de Justiça, vem depois que a juíza distrital dos EUA Paula Xinis ordenou na sexta-feira que o governo “tome todas as medidas disponíveis para facilitar” o retorno de Kilmar Armando, Abrego Garcia, que foi deportado por engano para a mega-prisão de El Salvador, no mês passado.

“Os tribunais federais não têm autoridade para direcionar o poder executivo a conduzir relações externas de uma maneira específica ou se envolver com um soberano estrangeiro de uma determinada maneira”, escreveram os advogados do DOJ no registro de sete páginas, argumentando que os funcionários têm um dever apenas de “remover quaisquer obstáculos domésticos” que possam estar no caminho de Abergo Garcia retornando aos EUA.

Uma ordem anterior – ainda semelhante – de Xinis foi apelada pelo governo até a Suprema Corte, que acabou apoiando a ordem do juiz na quinta -feira. O Supremo Tribunal, no entanto, não deu ao governo um prazo para quando o Abrego Garcia deveria ser devolvido, dizendo que a diretiva do juiz distrital não era clara e precisava de esclarecimentos.

A Suprema Corte observou que o esclarecimento precisava ser feito com “consideração pela deferência devida ao poder executivo na conduta de relações externas”.

A administração, os advogados do Departamento de Justiça escreveu no registro de domingo, entende “” facilitar “para significar o que esse termo tem significando há muito tempo no contexto de imigração, ou seja, ações permitindo que um estrangeiro entre nos Estados Unidos”.

“Tomar ‘todas as etapas disponíveis para facilitar’ o retorno do Abrego Garcia é, portanto, melhor lida como tomando todas as etapas disponíveis para remover quaisquer obstáculos domésticos que, de outra forma, impediriam a capacidade do alienígena de retornar aqui”, continuaram eles. “De fato, nenhuma outra leitura de ‘facilitar’ é sustentável – ou constitucional – aqui.”

Em um processo judicial separado no domingo, um oficial sênior de imigração e alfândega disse em declaração juramentada que Abrego Garcia “não é mais elegível para reter a remoção” por causa da alegação do governo de que ele é um membro da gangue MS-13, que o governo Trump designou como organização terrorista estrangeira.

O Abrego Garcia recebeu o status protegido por um juiz de imigração em 2019 que proibiu o governo federal de enviá -lo a El Salvador. Seus advogados dizem que ele fugiu da violência de gangues em El Salvador há mais de uma década. Sob o pedido de 2019, ele ainda era considerado removível; Simplesmente não poderia ser para El Salvador.

Mas a afirmação de Evan Katz, um funcionário das operações de aplicação e remoção da ICE, significa que, se Abrego Garcia fosse trazido de volta aos EUA, o governo trabalharia rapidamente para deportá -lo.

A declaração de Katz foi apresentada como parte da atualização diária do Departamento de Justiça sobre o que o governo está fazendo para facilitar o retorno de Abrego Garcia. Xinis ordenou as atualizações na semana passada, depois que um advogado do DOJ não pôde fornecer detalhes sobre sua localização exata.

O governo Trump disse que em seu pedido de sábado que Abrego Garcia está “vivo e seguro” na mega-prisão de El Salvador, Cecot.

“É meu entendimento com base nos relatórios oficiais de nossa embaixada em San Salvador que o Abrego Garcia está atualmente realizado no Centro de Confinamento de Terrorismo em El Salvador”, escreveu um funcionário do Departamento de Estado no documento. “Ele está vivo e seguro nessa instalação.”