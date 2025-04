O governo Trump pede à Suprema Corte que deixe que isso aplique a proibição dos membros do serviço de transgêneros por enquanto

CNN

–



O governo Trump pediu na quinta -feira ao Supremo Tribunal que deixasse que ele comece a cumprir a proibição dos membros do serviço de transgêneros, escalando uma luta por uma política controversa que enfrentou inúmeros contratempos legais nas últimas semanas.

O apelo de emergência impulsiona o Supremo Tribunal para outra disputa politicamente carregada por um aspecto fundamental da agenda de Trump. Isso ocorre quando os juízes foram cada vez mais pressionados pelo governo para desbloquear várias partes de sua agenda que foram mantidas por tribunais inferiores que revisam a legalidade das iniciativas.

A proibição militar foi anunciada por Trump no início deste ano e teria entrado em vigor no final do mês passado, mas vários tribunais inferiores emitiram decisões contra ela antes de poder ser implementada.

No caso em questão, um juiz federal no estado de Washington decidiu que a política provavelmente violava os direitos constitucionais de vários membros do serviço de transgêneros ativos e um indivíduo que deseja ingressar nas forças armadas.

O procurador -geral John Sauer disse aos juízes que o Pentágono deveria poder fazer cumprir a proibição enquanto o desafio legal é resolvido, argumentando que o juiz distrital dos EUA Benjamin Settle havia superado a política militar.

“A liminar do tribunal distrital não pode ser quadrada com a deferência substancial de que os julgamentos militares profissionais do departamento são devidos”, escreveu Sauer.

Sem as ações da Suprema Corte, acrescentou, os militares “serão forçados a manter uma política que determinou, em seu julgamento profissional, a ser contrária à prontidão militar e aos interesses da nação”.

Sauer sugeriu que os juízes fizessem uma de duas coisas: pausar a decisão de Settle na íntegra ou estreitá -la, para que se aplique apenas aos indivíduos que entraram com a ação.

A Suprema Corte pediu aos indivíduos que desafiavam a política para responder ao apelo de emergência até a próxima quinta -feira.

Esta não é a primeira vez que a Suprema Corte tiver que lidar com a questão. Durante o primeiro mandato de Trump, uma proibição semelhante emitida em 2017 atraiu pelo menos quatro ações judiciais, argumentando que a proibição representava uma forma inconstitucional de discriminação sexual. Os tribunais do distrito federal de todo o país bloquearam temporariamente a proibição de entrar em vigor.

O Supremo Tribunal, no entanto, deixou a proibição entrar em vigor em 2019. No entanto, não decidiu se era constitucional antes que o presidente Joe Biden reverteu a política em 2021.

Sauer apontou para essa decisão em seu apelo de emergência na quinta -feira, argumentando que o Tribunal havia permitido que o governo tenha implementado uma “política materialmente indistinguível”.

Em sua longa decisão, bloqueando a nova política, Settle disse que o governo “falha em enfrentar a realidade de que os membros do serviço de transgêneros serviram abertamente por pelo menos quatro anos abaixo (políticas de administrações anteriores) sem nenhum dano discernível à prontidão, coesão, ordem ou disciplina discernível”.

“Ele não fornece evidências para combater os demandantes, mostrando que o serviço de transgênero aberto de fato aprimorou cada um desses interesses”, escreveu o juiz, referindo -se à política que Biden havia em vigor durante seu mandato.

No início deste ano, o Pentágono divulgou suas orientações implementando a ordem executiva de Trump, que afirmou que os membros do serviço de transgêneros são incompatíveis com o serviço militar. O governo Trump argumentou que continuar permitindo que indivíduos trans sirvam nos EUA afetariam negativamente, entre outras coisas, a letalidade, a prontidão e a coesão dos militares.

A orientação disse que os militares expulsariam os membros do serviço de transgêneros que não atendem a requisitos específicos sob sua nova política.

“Os membros do serviço que têm um diagnóstico ou histórico atuais de ou exibem sintomas consistentes com a disforia de gênero serão processados ​​para a separação do serviço militar”, disse um memorando descrevendo a nova política.

“O departamento reconhece apenas dois sexos: masculino e feminino”, diz o memorando de política. “O sexo de um indivíduo é imutável, imutável durante a vida de uma pessoa. Todos os membros do serviço só servirão de acordo com o sexo deles.”

Mas a liminar emitida por Settle, bem como uma de um juiz em Washington, DC, concluiu que o governo não havia apresentado argumentos convincentes que justificam a política, que os juízes disseram discriminar ilegalmente os americanos trans.

“A política de Hegseth discrimina claramente com base no status de transgênero”, escreveu Settle em sua decisão. “A política penaliza os membros do serviço de transgêneros por cumprir a manipulação padrão, o uso de pronome e as métricas de desempenho que os militares exigem nos membros do serviço de cisgênero. Como é o sexo nascido do membro do serviço que desencadeia a ação adversa de emprego, em vez de uma falha em atender aos padrões estabelecidos, a discriminação é baseada no sexo.”

Um tribunal federal de apelações em São Francisco rejeitou os esforços do governo Trump para elevar o bloco de Settle sobre a política, e o Tribunal de Apelações do Circuito da DC nos EUA está atualmente considerando se deve permitir que a liminar emitida pelo juiz distrital dos EUA Ana Reyes entra em vigor por enquanto.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.