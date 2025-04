O governo Trump restringiu fortemente o acesso ao resumo diário de inteligência do presidente

CNN

–



O governo Trump restringiu firmemente o número de pessoas que têm acesso ao relatório diário de inteligência diário altamente classificado do presidente Donald Trump, cinco fontes familiarizadas com a mudança à CNN.

Oficiais do governo planejaram desde os primeiros dias do segundo mandato de Trump para reduzir o acesso ao chamado resumo diário do presidente, ou PDB – Em parte porque, durante seu primeiro mandato, os detalhes do relatório às vezes vazavam para a imprensa, o que contribuiu para o sentido do presidente de que a comunidade de inteligência estava tentando prejudicá -lo.

Inicialmente, a chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, estava aprovando pessoalmente quem teve acesso, disse uma das fontes. Agora, Tulsi Gabbard, que assumiu o cargo de diretor de inteligência nacional de Trump em fevereiro, supervisiona o documento e assumiu a responsabilidade por quem tem acesso.

Não é incomum que novas administrações rejeitem que tenha acesso ao PDB. E os funcionários da inteligência de carreira responsáveis ​​por montá -lo normalmente abordam um novo governo para perguntar quem deve recebê -lo e os funcionários geralmente se movem no início para limitar o acesso.

Mas Trump, desde que foi eleito pela primeira vez em 2016, abrigou uma profunda desconfiança da comunidade de inteligência e, em sua segunda administração, nomeou funcionários que compartilham abertamente suas suspeitas. As autoridades atuais e ex -ex -dizem que a mudança para limitar o acesso ao PDB vem contra o cenário do presidente e a determinação de seus principais funcionários de anular vazamentos e trazer para o calcanhar o que eles vêem como elementos subversivos na comunidade de inteligência – destacando o que um funcionário dos EUA descreveu como “grandes problemas de desconfiança em andamento”.

Essa desconfiança-que atingiu toda a sua expressão no sentido de Trump de que a investigação do FBI sobre os laços de sua campanha de 2016 com a Rússia era uma “caça às bruxas” de motivação politicamente e uma “farsa”-continua a reverberar na abordagem muscular do governo para gerenciar a comunidade de inteligência.

Gabbard, em particular, prometeu publicamente [pursue] vazadores recentes “e” Clean House “.

Ex-funcionários dizem que o acesso de redução ao PDB é uma medida equívoca que pode servir como construtora de confiança entre o presidente e a comunidade-mas também pode intensificar as divisões dentro do governo e levar a uma política externa desorganizada, disseram ex-funcionários familiarizados com o processo.

“Há um risco se você limitar demais, não está operando na mesma página e tem discordância na administração sobre questões -chave”, disse um ex -funcionário da inteligência. Hipoteticamente, “Você não tem (Secretário de Estado Marco) Rubio fazendo a mesma coisa (enviado especial para o Oriente Médio) Witkoff está fazendo”.

A CNN pediu à Casa Branca para comentar.

O PDB, que existe de uma forma ou de outra desde o governo Kennedy, foi apresentado em diferentes formatos sob diferentes presidentes, mas é amplamente considerado como um dos documentos mais importantes que o governo dos EUA produz, contendo algumas das análises mais sensíveis e atualizadas.

A tendência geral ao longo de várias décadas tem sido ampliar a disseminação, mas houve um refluxo e fluxo de presidente para presidente. Richard Nixon, por exemplo, tinha uma lista de disseminação muito, muito pequena, a certa altura, restringindo seu próprio secretário de defesa de acessar, de acordo com um ex -funcionário da inteligência.

Alguns ex-funcionários insistem que “muitas pessoas” estavam recebendo o PDB sob os presidentes Biden e Obama, com um dizendo: “Existem versões reduzidas que são apropriadas para a maioria, mas muito poucos precisam do que POTUS recebe”.

Pelo menos uma proposta para revisar o PDB que circulava entre os altos funcionários de Trump durante os primeiros dias do presidente no cargo, pediu restringir o acesso ao PDB a apenas alguns altos funcionários e limitá -lo a cerca de 10 artigos por dia, disse uma das fontes.

Uma das fontes disse que algumas agências foram capazes de renegociar o acesso.

Há um cachê em recebê -lo, disseram vários ex -funcionários – ninguém gosta de ficar de fora, mesmo que não tenham um motivo rigoroso de “precisa saber” para receber o documento.

“Todo mundo quer ser um garoto legal e obter todas as coisas boas, para conseguir o que o presidente recebe apenas para que eles possam fazer parte do clube”, disse o ex -funcionário.

Só porque os altos funcionários não recebem o PDB não significa que eles não recebem a inteligência que ele contém de uma forma ou de outra.

Mas se o acesso ao PDB ficar muito restrito, disse essa pessoa e outro ex -funcionário da inteligência, a Casa Branca corre o risco de um cenário confuso no qual altos funcionários estão recebendo interpretações analíticas ligeiramente diferentes da inteligência dos EUA.

Eles não estarão trabalhando com a imagem operacional e podem responder inconsistentemente aos desenvolvimentos de política externa.

Isso poderia colocar os Estados Unidos em desvantagem nas negociações sensíveis, por exemplo – um caminho que Trump está seguindo com vários adversários dos EUA.

Diferentes funcionários do governo Trump já responsáveis ​​pela política externa dos EUA parecem estar oferecendo pontos de vista sutilmente diferentes da abordagem do governo em público, em particular sobre tarifas, onde o secretário do Tesouro Scott Bessent e o diretor do Conselho Econômico Nacional Kevin Hassett articularam a estratégia de maneira diferente da consultora comercial da Casa Branca, Peter Navarro.

O acesso ao PDB deve ser pesado: encolher -o pode dar ao presidente confiança de que a análise de inteligência será mantida privada e, idealmente, permitir que ele considere as opiniões honestas dos analistas sem se preocupar com a política de qualquer que seja a questão.

Mas também pode manter as pessoas importantes responsáveis ​​por executar suas políticas no escuro sobre as melhores avaliações dos Estados Unidos sobre seus adversários e os riscos que eles representam para o país.

“Não acho que no teórico seja ruim, porque dará mais liberdade à comunidade de inteligência, porque haverá menos pressão para reter as coisas – elas serão mais capazes de dizer a Potus se ele não estiver preocupado com Tom, Dick e Harry estão lendo e isso pode vazar”, disse o ex -funcionário.

Mas o PDB “conjuntos de nível para toda a equipe de segurança nacional, por isso é realmente importante que todos tenham uma noção básica do que está acontecendo”, disse essa pessoa.

Desconfiança de longa data



A desconfiança entre Trump e a ampla comunidade de inteligência que ele agora comanda continua inabalável desde que foi presidente eleito em 2017, e os principais funcionários do governo Obama o informaram primeiro sobre a conclusão da comunidade de inteligência de que a Rússia procurou intervir nas eleições de 2016 em seu nome.

A lição que Trump parecia tirar de seu primeiro governo – no qual vazamentos, incluindo informações classificadas, eram desenfreadas – era que a comunidade de inteligência estava tentando armar seus dados e sua análise para minar seu governo.

Os conselheiros seniores de Trump tentaram abordar de maneira semelhante problemas com o PDB durante seu primeiro mandato com uma sessão de briefing restrita chamada Briefing de Inteligência Oval, disse essa pessoa.

Antes da eleição de 2024, Trump se recusou a aceitar briefings de inteligência tradicionalmente oferecidas aos principais candidatos partidários – em parte por causa de vazamentos de material do PDB durante seu primeiro governo, disse uma das fontes.

Em seu segundo mandato, ele se moveu agressivamente para limitar o acesso a informações sobre inteligência e deliberações de políticas a um pequeno grupo de funcionários que a Casa Branca considerou suficientemente leal à causa do MAGA.

Essa dinâmica é particularmente aguda na CIA, de acordo com funcionários atuais e ex -EUA. Lá, a Casa Branca recentemente interveio para expulsar um funcionário de longa data de carreira que estava programado para liderar o ramo operacional da agência, de acordo com funcionários atuais e ex -ex -funcionários – uma jogada incomum, porque esse cargo é geralmente determinado pela própria agência.

“As coisas são muito bem mantidas com círculo mais interno”, disse a autoridade dos EUA.