O guarda -costas de Messi não pode estar na linha da banda

O MLS decidiu assumir o controle total de segurança nas partidas e Yassine Cheuko só pode entrar no armário

O guarda -costas de Lionel Messi, Yassine Cheukoé proibido de proteger o atacante argentino da linha da banda durante as partidas do Inter de Miami.

O antigo selo da Marinha ganhou o reconhecimento geral depois que alguns vídeos nas redes sociais o mostraram de perto o público para impedir possíveis invasores do campo para prejudicar o vencedor de oito tempo do vencedor do vencedor do Bola de ouro.

Lionel Messi e seu guarda -costas Yassine Cheuko Efe/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich

O MLS Ele decidiu assumir o controle total da segurança nas partidas e Cheuko só pode entrar no vestiário e nas áreas mistas.

“Eles não me deixaram mais estar no campo”, disse o guarda -costas à mídia espanhola.

“Passei sete anos na Europa, trabalhando para o LIGUE 1 e o Liga dos Campeõese apenas seis pessoas invadiram o campo. “

“Eu vim para os Estados Unidos e em apenas 20 meses 16 pessoas já fizeram isso. Aqui está um grande problema, deixe -me ajudar Messi”.