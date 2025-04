O homem da Flórida se masturbando no trem é um vídeo não é um guarda de segurança do metrô, dizem as autoridades

Um homem vestido com o que criaria como um uniforme de segurança era Caugh se masturbando perto de uma parada de metrôs na cidade … mas somos do pé disse que ele não é um guarda de segurança de trânsito, mesmo que ele crie.

Aqui está o acordo … um vídeo de um homem que vai à cidade em si mesmo está circulando on -line agora – capturando esse indivíduo em uma camisa azul escura sob um colete refletivo de segurança de segurança, fazendo a ação em vista de qualquer pessoa que passe.

Isso levou muitos on -line a identificá -lo como Guarda do Metrororail – um oficial de segurança que mantém as pessoas na parada ferroviária em segurança.