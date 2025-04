O homem da Pensilvânia preso depois que os policiais dizem que incendiou a residência do governador.

Governador Josh Shapiro E sua família foi evacuada da residência do governador da Pensilvânia depois de celebrar a Páscoa da Páscoa quando um homem supostamente incendiou o prédio … e, o suspeito de incendiário está agora sob custódia.

Fotos dos danos causados ​​pelo incêndio mostram o interior desta parte da residência – um grande quarto para realizar grandes reuniões – queimado mal … com cinzas cobrindo o chão e a mesa branca apenas uma pilha de pratos no centro de uma mesa sementes para

As janelas do edifício são quebradas … embora não esteja claro se isso foi causado pelo incêndio ou por um pouco de romper com elas.