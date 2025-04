O homem se declara culpado de 2022 tentativa de assassinato da justiça Brett Kavanaugh

CNN

Um homem da Califórnia se declarou culpado na terça -feira por tentar assassinar o juiz Brett Kavanaugh, dois meses antes de ele ir a julgamento pela trama de assassinato de 2022.

Aparecendo em um tribunal federal em Maryland, Nicholas Roske, 29 anos, entrou em um pedido de culpa pela única acusação que ele enfrenta: tentando assassinar uma justiça dos Estados Unidos. A juíza distrital dos EUA Deborah Boardman aceitou o apelo durante a audiência, dizendo que era “totalmente capaz e competente” de entrar nele.

O nome de Kavanaugh não foi dito durante a audiência, que durou menos de uma hora. Boardman se referiu à justiça apenas como “vítima 1.”

Roske falou poucas palavras durante o processo, apenas abordando o juiz para dar respostas curtas a uma ladainha de perguntas processuais e factuais que ela fez. Ele disse que estava sendo tratado por uma doença mental, inclusive com medicamentos.

Boardman, advertindo que ainda não conhece as diretrizes de sentença para Roske, observou que os promotores estimaram seu alcance de sentença como entre 30 anos e a vida na prisão.

O juiz definiu a audiência de Roske para o início de outubro. Ele permanecerá detido enquanto aguarda sentença.

Roske, armado com uma pistola, faca e gravatas, voou pelo país e levou um táxi para a casa de Kavanaugh em Maryland tarde da noite em junho de 2022. Ele se virou quando viu os detalhes de segurança de Kavanaugh, dizem documentos do tribunal. Roske então falou com a irmã por telefone, e ela o convenceu a ligar para o 911 em vez de realizar o ataque.

A prisão provocou preocupação em massa com a segurança dos juízes da Suprema Corte. Roske teria dito aos investigadores após sua prisão que a tentativa de assassinato foi em parte motivada pelo projeto de decisão do Supremo Tribunal, derrubando Roe v. Wade e sua potencial expansão dos direitos das armas.

“Fico suicida há muito tempo”, mostra Roske às autoridades após sua prisão, mostra uma transcrição da entrevista. “E quando vi que o rascunho vazado, isso me deixou chateado e depois me fez querer – eu não sei … eu estava sob a ilusão de que poderia fazer do mundo um lugar melhor matando -o.”

Os advogados de Roske disseram em documentos judiciais que, quando o jogador de 26 anos foi preso, ele era “agudamente suicida, visivelmente exausto e expressou repetidamente sua necessidade de cuidados psiquiátricos”.