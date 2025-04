O IRS chega ao compartilhamento de dados com o DHS para ajudar a encontrar imigrantes sem documentos para deportação

Washington

O Departamento de Segurança Interna e o Internal Revenue Service finalizaram um acordo na segunda -feira para fornecer dados sensíveis aos contribuintes às autoridades federais de imigração como parte do impulso de deportação do presidente Donald Trump, de acordo com os registros do tribunal.

Como parte do acordo, o IRS concordou em entregar informações sobre imigrantes sem documentos que o DHS diz que já estão enfrentando ordens de deportação e estão sob investigação criminal federal, inclusive para o crime de não deixar o país, de acordo com os registros.

A secretária do Tesouro, Scott Bessent e a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, assinou o acordo. A CNN informou no mês passado que o IRS estava chegando a um acordo para ajudar a imigração e a alfândega a rastrear imigrantes sem documentos para uma possível deportação.

Partes do “memorando de entendimento” de 15 páginas são redigidas, dificultando a discernir exatamente o que o IRS fornecerá. Mas os termos do acordo dizem que o ICE chegará ao IRS com os nomes e o endereço dos contribuintes que eles acreditam que violaram as leis federais de imigração.

O IRS referências cruzaria que as informações com os dados dos contribuintes existentes e confirmariam sua precisão, informou a CNN anteriormente. O IRS possui endereços para imigrantes sem documentos porque muitos membros desse comunitário se registram na agência e pagam bilhões de dólares em impostos a cada ano – em troca de seus dados permanecerem confidenciais na maioria das circunstâncias.

“As bases para este (memorando de entendimento) são fundadas em autoridades de longa data concedidas pelo Congresso, que servem para proteger a privacidade dos americanos cumpridores da lei enquanto simplificam a capacidade de buscar criminosos”, disse um porta-voz do Tesouro em comunicado.

A CNN entrou em contato com o IRS e o DHS para comentar.

Este é o mais recente impulso para a agenda de imigração de Trump, depois que uma decisão favorável da Suprema Corte o limpou na segunda-feira para usar as leis da era colonial para acelerar algumas deportações, pelo menos por enquanto.

Organizações de defesa liberal, grupos de direitos de imigrantes e legisladores democratas criticaram o governo Trump por tentar usar dados do IRS para facilitar as deportações.

Eles dizem que isso é uma quebra de confiança, porque os dados do IRS devem permanecer confidenciais e desencorajará imigrantes indocumentados a pagar impostos no futuro. A CNN informou na semana passada que alguns especialistas acreditam que o aumento nas extensões de arquivamento fiscal solicitado, em comparação com esse período do ano passado, pode ser atribuído em parte à resistência entre imigrantes indocumentados.

Os imigrantes sem documentos são frequentemente instados a se registrar no IRS e pagar seus impostos federais, porque isso os faz parecer residentes cumpridores da lei e podem ajudar seu caso de imigração.

O acordo do IRS-ICE afirma repetidamente que qualquer cooperação entre as agências será feita de acordo com as leis federais que ditam quando os dados dos contribuintes podem-e não podem-ser compartilhados.

“Cada solicitação deve ser feita consistente” com o código tributário, e o ICE “garantirá o manuseio, a transmissão, a salvaguarda e a segurança adequadas” das informações que recebe, diz o acordo.

Os grupos de direitos dos imigrantes entraram com uma ação no mês passado para impedir que o IRS entregue dados para o ICE. Um juiz se recusou a emitir uma ordem de emergência, mas outra audiência está marcada para a próxima semana.

Os advogados do Departamento de Justiça disseram em um documento que o recém -inigualável “é lícito”.

“O memorando de entendimento assinado pelo Departamento do Tesouro e pelo DHS reitera o compromisso das agências em compartilhar informações apenas da maneira que (o Código Tributário Federal) permite e inclui a Clear Guardrails para garantir a conformidade”, eles escreveram na segunda -feira.

Advogados da Organização Liberal Public Citizen, que representam os grupos de imigrantes, argumentaram que o acordo não aprova a reunião legal e está pedindo a um juiz federal que intervenha.

“O IRS voltou ao seu dever de proteger as informações dos contribuintes da divulgação imprópria”, disse o advogado Nandan Joshi sobre o acordo com a ICE. “Se permissão para permanecer, este contrato fornecerá um roteiro para a aplicação da lei federal obter acesso a informações confidenciais dos contribuintes sem obter a ordem judicial, conforme exigido por lei”.

O acordo também diz que o ICE pode usar a inteligência artificial para analisar os dados dos contribuintes, mas precisaria notificar o Escritório de Safeguardas do IRS para garantir que ele cumpra a lei federal.

Um funcionário sênior de privacidade do IRS disse em declarações juramentadas, incluindo uma apresentada na segunda -feira, que a agência ainda não entregou nenhuma informação sobre o contribuinte ao DHS ou ao ICE desde que Trump assumiu o cargo.