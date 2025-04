Reproduza o conteúdo do vídeo

Bryan Kohberger O diagnóstico do autismo pode subir seu julgamento por assassinato, mas o Estado Won argumentou que elevou seus supostos crimes a um nível ainda mais grave … porque um juiz acabou de se esgueirar.

Kohberger apareceu no tribunal na quarta -feira, e a conversa se transformou em seu recente diagnóstico de transtorno do espectro do autismo … que o juiz deixou claro não deve ser usado pelo estado de Idaho durante a fase de sentença – se ele é faprão. “O advogado da BK, a Argnose, deve impedi -lo de ser condenado à morte.