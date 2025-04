O juiz de DC não vai paus

CNN

Um juiz federal em Washington, DC, disse a advogados para migrantes no Texas que acreditavam que o governo Trump está prestes a deportar rapidamente sob a Lei dos Inimigos Alienígenos de que ele não tinha o poder de pausar as deportações, mesmo que estivesse preocupado com as ações do governo.

“Sou solidário a tudo o que você está dizendo, eu não acho que tenho o poder de fazer qualquer coisa”, disse o juiz do distrito dos EUA James Boasberg a um advogado para os migrantes em uma audiência de emergência na noite de sexta -feira.

Antes de anunciar sua decisão de não se envolver, Boasberg pressionou um advogado para o governo sobre se ele avançará com as deportações na noite de sexta ou no sábado.

O advogado do Departamento de Justiça Drew Ensign disse a Boasberg que, embora nenhum voo esteja planejado, o Departamento de Segurança Interna disse que se reserva o direito de remover os migrantes no sábado.

Os advogados dos migrantes também têm pedidos pendentes de intervenção na Suprema Corte e no 5º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA, que supervisionam os recursos que saem do Texas.

Os advogados dos migrantes – advogados da União Americana das Liberdades Civis e da democracia – voltaram -se a Boasberg para obter um alívio de emergência no caso inicial que eles trouxeram em seu tribunal, desafiando o uso do presidente do presidente Donald Trump dos inimigos alienígenas, uma ampla autoridade de guerra do século XVIII. O caso viajou para o Supremo Tribunal uma vez já, e os juízes disseram que os migrantes só podiam desafiar suas deportações nos distritos judiciais que contêm as instalações onde estão sendo detidos.

“É difícil para mim dizer que devo me injetar nessa controvérsia, dada a questão da questão nos 5th Circuito e a Suprema Corte ”, disse Boasberg na sexta -feira.

A disputa atual reflete como agressivamente a administração está disposta a agir para continuar as deportações sob a Lei dos Inimigos de Aliens, que permite ao governo ignorar alguns dos protocolos nos estatutos de imigração que normalmente orientam o processo para remover ilegalmente os migrantes nos EUA.

“Ouvimos dizer que os homens estão sendo solicitados a trocar de roupa”, disse o advogado dos migrantes na sexta -feira, enquanto pediu sem sucesso a Boasberg que emitiu até uma breve pausa nos planos do governo.

Boasberg ordenou um processo de desprezo contra o governo por supostamente desafiar uma ordem anterior que ele emitiu no caso-mais tarde eliminado pela Suprema Corte-que procurou interromper a primeira rodada de vôos de deportação sob a invocação de meados de março do presidente da lei. No entanto, na noite de sexta -feira, um tribunal de apelações emitiu uma pausa administrativa sobre os planos de Boasberg para que pudesse revisar se esses procedimentos deveriam avançar.

A ordem não assinada que a Suprema Corte emitiu na primeira vez que a questão chegou à sua porta disse que o governo deve fornecer um aviso adequado aos migrantes para que eles possam desafiar suas remoções sob os 18th lei do século. Na audiência de sexta -feira, o advogado da ACLU, Lee Gelernt, forneceu novas evidências sobre o aviso que os migrantes estão recebendo do governo de que foram designados para deportações sob a Lei dos Inimigos Alienígenos.

Gelernt disse que os detidos receberam um aviso de sua remoção há menos de 24 horas, sem opção clara de desafiá -los, e uma foto de um desses avisos foi enviado ao tribunal.

A Ensign, o advogado do Departamento de Justiça, insistiu que, embora a ordem da Suprema Corte tenha dito que o governo deve notificar, não dizia que o governo precisava oferecer um espaço para desafiar as deportações. Ele disse ao tribunal que quem diz que deseja contestar sua remoção recebe um processo para fazê -lo.

“Eu certamente acho que o aviso é muito preocupante”, disse Boasberg, expressando dúvidas de que cumpriu a decisão da Suprema Corte.

“Mas acho que não tenho a capacidade de conceder alívio”, disse ele