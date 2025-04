O juiz faz uma pausa em massa no Departamento de Proteção Financeira do Consumidor, pois ela considera se as demissões violaram a ordem judicial

CNN

Um juiz federal fez uma pausa nos esforços do governo Trump para demitir quase 1.500 dos 1.700 funcionários do Departamento de Proteção Financeira do Consumidor, enquanto ela considera se o disparo em massa violou uma ordem judicial interrompendo o desmantelamento da agência.

A juíza Amy Berman Jackson examinará as demissões com uma audiência probatória em 28 de abril, durante a qual haveria testemunho, disse ela em uma audiência de emergência chamada na manhã de sexta -feira. Ela está ordenando que o governo entregue documentos e comunicações internas sobre as demissões para os sindicatos e outros grupos que processaram o governo por seus esforços para desmontar a agência.

A demissão de massa “não vai acontecer nesse meio tempo”, disse Jackson no tribunal. O governo Trump está apelando da ordem.

O caso é um dos vários em que o governo Trump foi acusado de violar ordens judiciais. Jackson disse na sexta -feira que tinha “preocupações” que as novas demissões foram contratadas com ordens dela e um tribunal federal de apelações que proíbe as rescientes em massa que interfeririam na capacidade da agência, criada pelo Congresso após a crise financeira de 2008, de cumprir suas obrigações estatutárias.

O CFPB foi um alvo inicial dos esforços de redução do governo de Trump, mas sua ruína foi amplamente bloqueada no tribunal federal. Os republicanos há muito desejam encerrar a agência, cuja criação foi liderada por Elizabeth Warren, agora senadora democrata de Massachusetts.

A nova liderança do CFPB está revisando as atividades e o pessoal da agência desde fevereiro, disse Mark Paoletta, o diretor jurídico da agência, em um Declaração sexta -feira. Anteriormente, as atividades do CFPB “empurraram muito além dos limites da lei” e a agência “se envolveu em expedições de pesca intrusiva e desperdiçada”.

“Uma agência de aproximadamente 200 pessoas permite que a Repartição cumpra suas tarefas estatutárias e se alinhe melhor às prioridades e filosofia de gestão da nova liderança”, disse Paoletta.

Os desafiantes legais, no entanto, apresentaram declarações na manhã de sexta -feira, alegando que os planos de demissão haviam sido apressados ​​e feitos sem uma avaliação “particularizada” de se eles infringiriam as obrigações estatutárias da agência, conforme exigido por uma ordem na semana passada do Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA.

Um membro do Departamento de Eficiência do Governo de Elon Musk manteve os funcionários da CFPB trabalhando por 36 horas seguidas para enviar avisos de demissão em massa na agência, gritando com aqueles que ele achava que não estavam trabalhando rápido o suficiente, de acordo com uma declaração de um funcionário da agência, apresentou anonimamente por medo de retaliação.

Jackson indicou na audiência de sexta -feira que o afiliado do Doge, Gavin Kriger, precisaria estar presente na audiência de 28 de abril.

A declaração também afirmou que os funcionários da CFPB levantaram ao diretor de operações da agência Adam Martinez preocupações sobre o cumprimento da ordem judicial: “Mas eles foram informados de que tudo o que importava eram os números”.

“A direção para ignorar a preocupação veio de Mark Paoletta, que disse que os números baseados [Reduction In Force] deve seguir em frente, e essa liderança assumiria o risco ”, afirmou a declaração.

Paoletta, em seu comunicado apresentado ao tribunal, listou os vários departamentos da agência e quantos funcionários eram necessários. Por exemplo, a Divisão de Educação de Resposta ao Consumidor pode funcionar com 20 funcionários, em vez de 149 trabalhadores. A Divisão de Execução poderia operar com 50 trabalhadores, em vez de 248 funcionários. E a divisão de supervisão poderia cumprir suas funções com 50 funcionários, em vez de 487, e todos poderiam trabalhar na região sudeste de baixo custo.

No futuro, a agência se concentrará em “conciliação, correção e remediação de danos sujeitos às queixas dos consumidores”, concentram -se em “fraude real” contra os consumidores e em recuperar o dinheiro, em vez de impor penalidades às empresas, entre outras áreas. E se concentrará nos maiores bancos e instituições depositárias.

Durante a audiência de sexta -feira, Deepak Gupta, um advogado dos sindicatos, disse que as demissões que o governo procurou conduzir nesta semana eram maiores do que as que tentou implementar em fevereiro, antes de as intervenções anteriores de Jackson nos esforços para escavar o CFPB.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.