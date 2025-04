O juiz federal diz que a punição da Associated Press pela Casa Branca é inconstitucional

CNN

A decisão da Casa Branca de punir a Associated Press, eliminando seu acesso aos eventos do presidente Donald Trump, o Salão Oval e a Força Aérea One é inconstitucional, disse um juiz federal na terça -feira.

A liminar emitida na tarde de terça-feira contra a Casa Branca pelo juiz Trevor McFadden, um nomeado de Trump de primeiro mandato, é um grande golpe nos esforços do governo para reduzir o acesso da AP ao presidente com base na cobertura de notícias que não gosta.

E é uma vitória legal crítica para um dos maiores meios de comunicação e serviços de fios do mundo, cujos relatórios foram prejudicados por um governo com um machado para moer contra ele.

“O governo não oferece outra explicação plausível para o tratamento da AP. A Constituição proíbe a discriminação do ponto de vista, mesmo em um fórum não público como o Salão Oval”, escreveu McFadden, do Tribunal Distrital dos EUA em Washington, DC, na decisão de 41 páginas.

No início deste ano, Trump impôs a proibição da AP de punir a organização de notícias por sua decisão de continuar usando a frase “Golfo do México” depois que Trump renomeou o corpo da água como “Golfo da América”.

“O AP busca a elegibilidade restaurada para admissão no pool de imprensa e eventos de imprensa de acesso limitado, não contaminados por uma exclusão inadmissível baseada em ponto de vista”, escreveu McFadden. “Essas são todas as ordens judiciais hoje: para o governo colocar a AP em um campo de jogo igual como pontos de venda da mesma forma, apesar do uso da terminologia desfavorecida da AP”.

“O Tribunal apenas declara que a exclusão da AP tem sido contrária à Primeira Emenda, e evita o governo de continuar esse caminho ilegal”, continuou McFadden.

McFadden, no entanto, não restaurou imediatamente o acesso da AP. Ele adiou seu pedido por uma semana para a Casa Branca recorrer.

“Estamos satisfeitos com a decisão do tribunal”, disse Lauren Easton, porta -voz da AP, em comunicado. “A decisão de hoje afirma o direito fundamental da imprensa e do público de falar livremente sem retaliação do governo. Essa é uma liberdade garantida para todos os americanos da Constituição dos EUA. Esperamos continuar a fornecer cobertura factual, não partidária e independente da Casa Branca para bilhões de pessoas em todo o mundo.”

McFadden escreveu que sua decisão não impede que a Casa Branca limite o acesso da AP a certos eventos e espaços presidenciais por “razões permitidas”.

“O Tribunal não ordena que o governo conceda o acesso permanente da AP ao Salão Oval, à Sala Leste ou a qualquer outro evento da mídia. Ele não concede tratamento especial à AP”, escreveu ele. “Mas também não pode ser tratado do que seus serviços de arame de pares”.

E ele observou que, enquanto a Casa Branca em fevereiro assumiu o controle de decidir quem faz parte do pequeno grupo rotativo de jornalistas e fotógrafos conhecido como “Press Pool” que acompanha o presidente, que a empresa não mudou sua “obrigação constitucional de abster -se da discriminação no ponto de vista na seleção de meios de comunicação para a participação”.

A decisão, que foi emitida quase duas semanas depois que um fotógrafo veterano da AP e seu principal correspondente da Casa Branca testemunharam sobre o dano que a proibição causou à saída, deixa claro que as ações de retaliação do governo “envenenaram o modelo de negócios da AP” e causaram danos irreparáveis.

“À medida que sua capacidade de fornecer rapidamente novas fotografias e notícias de última hora diminuiu, os clientes da AP expressaram preocupações e se voltaram para outras fontes para suas necessidades”, escreveu McFadden. “A AP tem estado economicamente hemorragia nos últimos dois meses, e sua condição só piorará à medida que seus clientes fogem de outros serviços de notícias ausentes de alívio cautelar”.

O principal correspondente da Casa Branca da AP, Zeke Miller, disse ao tribunal em seu testemunho que a saída foi forçada a se reportar de uma “moda atrasada” e que sua cobertura não tinha “o mesmo nível de integridade”. Evan Vucci, o principal fotógrafo da AP em Washington, testemunhou que a saída estava “realmente lutando para acompanhar” com seus concorrentes.

A maioria dos outros principais meios de comunicação ainda está usando o “Golfo do México”, embora o AP seja até agora a única parte da parte da imprensa que foi destacada. Os jornalistas do Outlet mantiveram suas credenciais de imprensa da Casa Branca.

“Então, por que a AP foi penalizada? As reivindicações da AP e o Tribunal agora descobrem que o governo destacou a AP por causa de sua recusa em atualizar o nome do Golfo em seu livro de estilo, um influente guia de redação e edição”, escreveu McFadden em sua decisão.

Embora a AP tenha mudado como se refere ao Monte McKinley, que Trump renomeou de Denali, disse que permaneceria com o “Golfo do México” porque é um corpo internacional de água e outros países não reconhecem o novo nome. Como um canal global com clientes em todo o mundo, a AP disse que continuará usando o nome “Golfo do México” em sua cobertura de notícias e influente StyleBook, enquanto ainda reconhece o novo nome “Golfo da América”.

Logo após a apresentação do caso em fevereiro, o juiz se recusou a emitir uma ordem do tribunal de emergência que teria restaurado o acesso da AP enquanto ele considerou se deveria emitir uma liminar preliminar. Na época, ele disse que parecia um tanto cético em relação à legalidade da proibição, descrevendo -a como “discriminatória” e “problemática”.

Esta história foi atualizada com informações adicionais.

O Gold Hadas do CNN contribuiu para este relatório.