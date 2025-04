O juiz interrompe a ordem de Trump para acabar com os direitos de negociação coletiva para muitos trabalhadores federais

CNN

Um juiz federal bloqueou na sexta -feira o governo Trump de encerrar os direitos de negociação coletiva por uma parcela considerável da força de trabalho federal.

A liminar emitida pelo juiz do Tribunal Distrital Paul Friedman, no Distrito de Columbia, também descobriu que uma seção importante da ordem executiva do presidente Donald Trump, permitindo que mais de uma dúzia de agências federais encerrassem a barganha coletiva com sindicatos sejam ilegais.

Como parte de seu esforço para revisar a força de trabalho federal, Trump assinou a ordem no final de março, com o objetivo de retirar os direitos de negociação coletiva de funcionários do governo cujo trabalho inclui aspectos de segurança nacional.

A ordem expansiva se aplica aos trabalhadores nos departamentos de Estado, Defesa, Justiça e Saúde e Serviços Humanos, entre outros. Também afeta os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, a Comissão Federal de Comunicações e a Imigração dos EUA e a Alfândega.

Uma ficha informativa divulgada pela Casa Branca disse: “O presidente precisa de um serviço público responsivo e responsivo para proteger nossa segurança nacional”. E especificou que a ordem visa interromper os sindicatos federais que “declararam guerra à agenda do presidente Trump”.

O sindicato dos funcionários do Tesouro Nacional entrou rapidamente com um processo que buscava bloquear a ordem executiva, argumentando que o nixamento de direitos de negociação coletiva conflita com a lei que o Congresso passou para facilitar e fortalecer a negociação coletiva entre a força de trabalho federal. O sindicato, que diz que a diretiva de Trump retiraria os direitos da união de cerca de dois terços de seus membros, apresentou um pedido de uma liminar.

“Nenhum presidente jamais tentou usar a isenção de segurança nacional de uma maneira tão abrangente”, disse Paras Shah, vice -conselheiro geral da NTEU, durante uma audiência na quarta -feira, apontando para a diretora e orientação do OPM. “Esses documentos deixam claro que os objetivos das ordens executivas são duplas: primeiro, para tornar os funcionários federais mais fáceis de disparar e o segundo, para uma retribuição política exata contra sindicatos que enfrentaram a agenda do presidente”.

Friedman, que leu da planilha, também questionou o motivo de Trump em emitir a ordem.

“Ele está disposto a ser gentil com aqueles que trabalham com ele. Aqueles que o processaram, aqueles que apresentaram queixas, aqueles que se queixaram contra ele, ele não vai negociar”, disse o juiz. “De que outra forma você pode ler o que ele fez?”

Emily Hall, advogada do Departamento de Justiça, discordou da avaliação do Friedman, observando que a ordem não cobre todas as agências em que o NTEU representa os trabalhadores. Além disso, os acordos de negociação coletiva podem adiar a implementação de mudanças políticas que o presidente determina necessário para a segurança nacional, disse ela.

“Parte dessa determinação muito discricionária envolve como as agências são capazes ou incapazes, dada a maneira como a negociação coletiva opera, para prosseguir e implementar mudanças conforme necessário para a segurança nacional”, disse ela.

Friedman, no entanto, também questionou a afirmação do governo de que certas agências têm segurança nacional como sua função principal, citando os Institutos Nacionais de Saúde, Agência Federal de Gerenciamento de Emergências e Departamento de Agricultura.