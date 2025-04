O julgamento de Diddy não será adiado, o juiz nega a moção de defesa

Reproduza o conteúdo do vídeo

Como você sabe … Diddy foi trancado no MDC Brooklyn – uma notória prisão federal na cidade de Nova York – Pia ele estava Preso em um hotel em Manhattan Em setembro.

Diddy já tem comprometido não culpado A todas as acusações contra ele … e, sua equipe jurídica procedia para questionar grandes evidências no caso – incluindo O vídeo de diddy batendo Cassie Em um corredor de hotel.

No topo do processo criminal, Diddy também está lidando com vários processos civis.