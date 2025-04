O Kid Kypere do YouTube Kid venceu GF sobre ‘STEMING STUPS’, alegadas reivindicações da vítima

Estrela do YouTube Kid Kypere Foi atingido por uma acusação de violência doméstica criminosa depois de ser Caugh na câmera atingindo a namorada dele … e ela disse à polícia que o incidente começou com uma discussão sobre “algo estúpido”.

Kid Kypere – nome do governo Kyprree Darnell Taylor – foi preso em Michigan por violência doméstica agrícola, um crime … de acordo com registros on -line.